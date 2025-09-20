ETV Bharat / bharat

दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कंसर्ट इकॉनमी हब बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय, SAI ने प्रमुख स्टेडियमों के किराए घटाए

दिल्ली में लाइव इवेंट्स और कंसर्ट कार्यक्रमों के लिए बुकिंग अब सस्ती होगी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 20, 2025 at 5:46 PM IST 5 Min Read