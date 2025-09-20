ETV Bharat / bharat

दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कंसर्ट इकॉनमी हब बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय, SAI ने प्रमुख स्टेडियमों के किराए घटाए

दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कंसर्ट इकॉनमी का हब बनाने का पीएम मोदी का सपना होगा साकार

दिल्ली में लाइव इवेंट्स और कंसर्ट कार्यक्रमों के लिए बुकिंग अब सस्ती होगी
दिल्ली में लाइव इवेंट्स और कंसर्ट कार्यक्रमों के लिए बुकिंग अब सस्ती होगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 5:46 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली को देश का सबसे इवेंट-फ्रेंडली शहर और वैश्विक स्तर पर लाइव एंटरटेनमेंट और कॉन्सर्ट इकॉनमी का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. खेल मंत्रालय के अधीन आने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के सहयोग से दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेडियमों के बुकिंग रेट्स में लगभग 40 से 50 फीसद तक की कटौती की गई है. इस फैसले से दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स को नई गति मिलेगी.

इस निर्णय पर कला, संस्कृति एवं भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री का विज़न है कि दिल्ली लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट इकॉनमी का हब बने. इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा स्टेडियमों की ऊँची बुकिंग दरें थी, जिसके चलते बड़े आयोजन दिल्ली से बाहर, अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव और नोएडा की ओर शिफ्ट हो रहे थे. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ व्यापक चर्चा और इंडस्ट्री से दो राउंड टेबल मीटिंग्स के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. यह कदम दिल्ली को कॉन्सर्ट इकॉनमी का हब बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा.

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली के प्रमुख स्टेडियमों में आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए बुकिंग दरों में भारी कमी की घोषणा की है. इस कदम से खेल गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए इन स्टेडियमों का उपयोग बढ़ाना है, साथ ही आम जनता के लिए भी इन्हें सुलभ बनाना है. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसे बड़े स्टेडियमों के बुकिंग शुल्क में 40 से 50 फीसद तक की कमी की गई है. यह कटौती न केवल बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए है, बल्कि छोटे खेल टूर्नामेंटों, कॉर्पोरेट इवेंट्स, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी लागू होगी. इस निर्णय का सीधा उद्देश्य इन विशालकाय स्टेडियमों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, जो अक्सर बड़े आयोजनों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं.

दिल्ली में लाइव इवेंट्स और कंसर्ट कार्यक्रमों के लिए बुकिंग अब सस्ती होगी, SAI ने दरों में किया संशोधन
दिल्ली में लाइव इवेंट्स और कंसर्ट कार्यक्रमों के लिए बुकिंग अब सस्ती होगी, SAI ने दरों में किया संशोधन (ETV Bharat)

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम: यह स्टेडियम जो मुख्य रूप से फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है, अब खेल आयोजनों के लिए प्रति दिन 50 हजार की शुरुआती दर पर उपलब्ध होगा, जो पहले दो-दो लाख तक थी. यह कटौती विशेष रूप से उन फुटबॉल क्लबों और एथलेटिक्स संघों के लिए फायदेमंद है, जो नियमित प्रशिक्षण शिविर या छोटे लीग मैचों का आयोजन करना चाहते हैं. इसके अलावा, सांस्कृतिक और कॉर्पोरेट आयोजनों के लिए भी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है.

ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम: यह स्टेडियम जो भारतीय हॉकी का घर माना जाता है, के लिए भी बुकिंग दरों में महत्वपूर्ण कमी की गई है. यहां अब छोटे हॉकी टूर्नामेंट और प्रशिक्षण शिविर कम लागत पर आयोजित किए जा सकते हैं. इस कदम से भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय टर्फ पर खेलने का अवसर मिलेगा.

इंदिरा गांधी स्टेडियम: इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो इनडोर खेलों जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन और जिमनास्टिक्स के लिए प्रसिद्ध है, की दरों में भी भारी कमी हुई है. इस कदम से इंडोर खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब इंडोर स्पोर्ट्स लीग और अन्य प्रतियोगिताएं कम लागत पर आयोजित की जा सकेंगी. यह स्टेडियम छोटे-बड़े कॉन्सर्ट और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है, और नई दरों से ऐसे आयोजनों में भी वृद्धि की उम्मीद है.

दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कंसर्ट इकॉनमी का हब बनाने का पीएम मोदी का सपना होगा साकार
दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कंसर्ट इकॉनमी का हब बनाने का पीएम मोदी का सपना होगा साकार (ETV Bharat)

भविष्य में, साई का लक्ष्य इन स्टेडियमों को केवल खेल स्थलों तक सीमित न रखकर उन्हें समुदायिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है. इसमें स्पोर्ट्स कैफेटेरिया, खेल संग्रहालय और अन्य सुविधाएं शामिल हैं जो इन स्थानों को साल भर जीवंत बनाए रखेंगी. यह कदम दिल्ली के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को एक नई दिशा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन स्टेडियमों की विश्व स्तरीय सुविधाएं न केवल बड़े आयोजनों के लिए आरक्षित रहें, बल्कि सभी के लिए सुलभ हों.

दिल्ली को ‘ग्लोबल इवेंट हब’ बनाने का विज़न:

बता दें कि इससे पहले, 2 सितम्बर 2025 को दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर दिल्ली को ‘ग्लोबल इवेंट हब’ बनाने के विज़न को आगे बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की थी. इस बैठक में इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (EEMA) और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे. बैठक में दिल्ली के प्रमुख स्टेडियमों की किराया दरों में कमी और आयोजन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विचार किया गया था.

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली को सांस्कृतिक गतिविधियों और लाइव एंटरटेनमेंट का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इवेंट इंडस्ट्री के दिग्गज राजीव जैन (PHDCCI), अंकुर कालरा (EEMA), सब्बास जोसेफ (Wizcraft), अनिल माखिजा (BookMyShow) और करण (Zomato) ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया और इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बताया है. दिल्ली सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न केवल दिल्ली की सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि रोज़गार और आर्थिक अवसरों में भी बड़ी वृद्धि होगी.

