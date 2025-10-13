जैसलमेर बॉर्डर के पास पलटी सेना की जिप्सी, मेजर शहीद और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार घायल
तनोट थाना क्षेत्र में रामगढ़ से लोंगेवाला के बीच गमनेवाला गांव में पलटा सेना का वाहन. घायलों का सेना के अस्पताल में इलाज जारी.
Published : October 13, 2025 at 1:50 PM IST
जैसलमेर: तनोट थाना क्षेत्र में रविवार शाम सेना की जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में एक मेजर शहीद हो गए और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार जवान घायल हो गए. हादसा रामगढ़ से लोंगेवाला के बीच गमनेवाला गांव के पास हुआ. घायलों का उपचार सेना के अस्पताल में चल रहा है.
तनोट थाना के एएसआई अचलराम ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क पर अचानक मोड़ आने से जिप्सी अनियंत्रित होकर पलट गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार शाम सेना के चार अधिकारी जिप्सी से लोंगेवाला की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गमनेवाला के पास वाहन नियंत्रण खो बैठा और पलट गया. हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत राय (32), मेजर टीसी भारद्वाज (33), मेजर अमित (30), मेजर प्राची शुक्ला और ड्राइवर नसीरुद्दीन घायल हो गए.
एएसआई अचलराम ने बताया कि घायलों को तुरंत सेना के वाहन से रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मेजर टीसी भारद्वाज ने दम तोड़ दिया. घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद सेना के अस्पताल रेफर कर दिया गया. मेजर भारद्वाज आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी थे. बताया जा रहा है कि मेजर अमित की आंख के पास चोट आई है. मेजर प्राची शुक्ला को सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि ड्राइवर नसीरुद्दीन का बायां कान जख्मी हो गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर है. घटना की जानकारी मिलते ही तनोट और रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. मेजर टीसी भारद्वाज का शव पोस्टमॉर्टम के बाद सेना को सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने हादसे के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी.