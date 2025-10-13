ETV Bharat / bharat

जैसलमेर बॉर्डर के पास पलटी सेना की जिप्सी, मेजर शहीद और लेफ्टिनेंट कर्नल समेत चार घायल

तनोट थाना, जैसलमेर ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 1:50 PM IST 2 Min Read