क्यों जहरीली हो जाती है शराब, भारत में कब-कब हुए बड़े हादसे, एक नजर - HOOCH TRAGEDY IN INDIA

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 13, 2025 at 5:21 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:27 PM IST 8 Min Read

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा ब्लॉक में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिससे इलाके में मातम छा गया है. यह घटना ब्लॉक के भंगाली कलां, थारीवाल, संघा और मरारी कलां जैसे गांवों में हुई. जिला प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं और राजासांसी से मुख्य सप्लायर प्रभजीत सिंह और साहिब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त, उन चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सप्लायरों से शराब खरीदकर गांवों में बेच रहे थे. क्या जानलेवा होती है अवैध शराब?

अक्सर यह भ्रम होता है कि देशी शराब या ‘कंट्री मेड लिकर’ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और यही जहरीली होकर जान ले लेती है. लेकिन हकीकत यह है कि कानूनी तरीके से देशी शराब बनाने के लिए सरकार लाइसेंस देती है और इसे वैध ठेकों पर बेचा जाता है. असली खतरा अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब में है, जिसे आमतौर पर 'कच्ची शराब' कहा जाता है. अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत (ETV Bharat) यह शराब चोरी-छिपे उन इलाकों में बेची जाती है जहां श्रमिक वर्ग या कम आय वाले लोग रहते हैं. यह देशी शराब से सस्ती होने के कारण, गरीब तबके के लोग इसका सेवन करते हैं और अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं. कैसे बनती है अवैध शराब?

कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पानी और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कई खतरनाक केमिकल भी मिलाए जाते हैं. गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है. अधिक नशा लाने के लिए नौसादर और यूरिया भी मिलाया जाता है. ये सभी चीजें मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं. यूरिया, ऑक्सीटोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बन जाता है. मिथाइल अल्कोहल बनने का एक कारण शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान का सही ध्यान न रखना भी है. इसी मिथाइल अल्कोहल के कारण शराब जहरीली हो जाती है. इसे पीने से होती है मौत

विशेषज्ञों के अनुसार, मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाकर फार्मेल्डिहाइड (फॉर्मिक एसिड) बनाता है. यह एक ऐसा जहर है जो आंखों की रोशनी छीन सकता है या मौत का कारण बन सकता है. यह शराब पीने वाले के दिमाग के लिए भी बेहद हानिकारक है. यदि शराब में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो वह जहरीली बन जाती है. इतनी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बनता है. शराब में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो वह जहरीली बन जाती है (Canva) ये पहला मौका नहीं है जब देश के किसी राज्य में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई हो. आइये जानते हैं कब-कब क्या हादसे हुए.... अक्टूबर 23, 2024, मुजफ्फरपुर, बिहार: अवैध शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जिससे राज्य में शराबबंदी के बावजूद शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 37 तक पहुंच गई. अक्टूबर 17, 2024, सीवान और सारण, बिहार: जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 35 हो गई. पुलिस ने अवैध शराब आपूर्तिकर्ताओं और तस्करों सहित 90 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया. जून 19, 2024, कल्लकुरिची, तमिलनाडु: कल्लकुरिची शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई. पीड़ितों में महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल थे. मार्च 19, 2024, संगरूर, पंजाब: नकली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई, जबकि 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. नवंबर 18, 2023, अंबाला, हरियाणा: पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसमें 20 लोगों की जान गई थी. अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. मई 14, 2023, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू, तमिलनाडु: नकली शराब पीने से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई. शराब में मेथनॉल पाया गया. अप्रैल 14, 2023, मोतिहारी, बिहार: अवैध शराब पीने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, बाद में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई.

जुलाई 25, 2022, गुजरात: जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ और यह आंकड़ा 42 तक जा पहुंचा. जनवरी 25, 2022, रायबरेली, उत्तर प्रदेश: रायबरेली जिले के पहाड़पुर गांव में जहरीली शराब पीने से छह लोगों की जान चली गई, जबकि 20 अन्य बीमार हो गए थे. जहरीली शराब हर साल हजारों लोगों की जान ले रही है. (Canva) जनवरी 15, 2022, नालंदा, बिहार: नालंदा जिले में जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की जान चली गई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ था. फरवरी 22, 2019, गोलाघाट, असम: गोलाघाट जिले के एक चाय बागान में जहरीली शराब पीने से करीब 80 लोगों की मौत हो गई. फरवरी 9, 2019, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 104 हो गई. जून 2015, मालवानी, मुंबई: महाराष्ट्र के मालवानी में जहरीली शराब पीने से 102 लोगों की मौत हो गई. जनवरी 2015, लखनऊ और उन्नाव, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उन्नाव जिलों में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत हो गई. अक्टूबर 2013, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई. फरवरी 2012, कटक, ओडिशा: ओडिशा के कटक के महिधरपाड़ा इलाके में जहरीली शराब पीने से कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई. दिसंबर 2011, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के संग्रामपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर रिक्शा चालक, मजदूर और फेरीवाले थे. मार्च 2010, गाजियाबाद और बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश: जहरीली शराब पीने से गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई, जो होली से पहले और बाद में हुई थी. जुलाई 2009, अहमदाबाद, गुजरात: अहमदाबाद में एक बड़ी शराब त्रासदी में 136 लोगों की जान चली गई. मई 2008, कर्नाटक: कर्नाटक में शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 180 हो गई. दिसंबर 2004, विक्रोली, मुंबई: मुंबई के उपनगरीय विक्रोली में जहरीली शराब पीने से दो महिलाओं सहित कम से कम 87 लोगों की मौत हो गई. 1992, कटक, ओडिशा: ओडिशा के कटक में जहरीली शराब पीने से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो दशकों में भारत में इस तरह की सबसे बड़ी घटना थी. अप्रैल 2023 मोतिहारी के अस्पताल की तस्वीर (ETV Bharat) 1981, बेंगलुरु, कर्नाटक: सबसे भयानक घटना कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई, जब मिथाइल अल्कोहल विषाक्तता के कारण 308 लोगों की मौत हो गई. यह सस्ती शराब में मिलावट के कारण हुआ था. भारत में जहरीली शराब का कहर: 2014 से 2022 तक किस साल कितनी मौतें हुई 2014: अवैध शराब के सेवन से 1,699 मौतें हुईं.

अवैध शराब के सेवन से 1,699 मौतें हुईं. 2015: 1,624 घटनाओं में 1,522 लोगों की जान गई. महाराष्ट्र (278), पुडुचेरी (149) और मध्य प्रदेश (246) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं.

1,624 घटनाओं में 1,522 लोगों की जान गई. महाराष्ट्र (278), पुडुचेरी (149) और मध्य प्रदेश (246) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं. 2016: 1,073 घटनाओं में 1,054 मौतें दर्ज की गईं. मध्य प्रदेश (184) और हरियाणा (169) में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई.

1,073 घटनाओं में 1,054 मौतें दर्ज की गईं. मध्य प्रदेश (184) और हरियाणा (169) में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई. 2017: 1,497 घटनाओं में 1,510 मौतें हुईं. कर्नाटक (256), मध्य प्रदेश (216) और आंध्र प्रदेश (183) में हालात गंभीर रहे.

1,497 घटनाओं में 1,510 मौतें हुईं. कर्नाटक (256), मध्य प्रदेश (216) और आंध्र प्रदेश (183) में हालात गंभीर रहे. 2018: 1,346 घटनाओं में 1,365 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (218) में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए.

1,346 घटनाओं में 1,365 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (218) में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए. 2019: 1,141 घटनाओं में 1,296 मौतें हुईं. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (268) में स्थिति चिंताजनक बनी रही.

1,141 घटनाओं में 1,296 मौतें हुईं. मध्य प्रदेश (410) और कर्नाटक (268) में स्थिति चिंताजनक बनी रही. 2020: 931 घटनाओं में 947 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (214) और झारखंड (139) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं.

931 घटनाओं में 947 लोगों की जान गई. मध्य प्रदेश (214) और झारखंड (139) में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं. 2021: 708 घटनाओं में 782 मौतें हुईं. उत्तर प्रदेश (137) और पंजाब (127) में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए.

507 घटनाओं में 617 मौतें हुईं. बिहार (134) और कर्नाटक (98) में अवैध शराब का कहर जारी रहा.

