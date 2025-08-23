ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठनों को बड़ा झटका, सुरक्षा एजेंसियों ने 13 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा - JAMMU KASHMIR

सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों से जुड़े 13 ओवरग्राउंड वर्कर्स को दबोचने में सफलता प्राप्त की है.

Security agencies arrested 13 overground workers
सुरक्षा एजेंसियों ने 13 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा (hप्रतीकात्मक फोटो-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 6:49 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद निरोधी अभियान में लगी सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार को दावा किया कि हाल ही में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से 13 ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है.

सुरक्षा एजेंसियों ने इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को जम्मू-कश्मीर के चार अलग-अलग जिलों पुलवामा, बांदीपोरा, अनंतनाग और हंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है.

आंकड़ों के अनुसार, पिछले डेढ़ महीने में सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा से दो ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि बांदीपोरा से पांच, अनंतनाग से तीन और हंदवाड़ा से तीन ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है.

आतंकियों की करते हैं मदद
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद निरोधी अभियानों में शामिल एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "वे (ओवरग्राउंड वर्कर्स ) न केवल आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपने ठिकानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने में भी सहायता कर रहे थे."

जांच से पता चला कि रसद सहायता, भोजन, आश्रय और धन उपलब्ध कराने के अलावा ओवरग्राउंड वर्कर और समर्थक आतंकवादियों को जम्मू प्रांत के दुर्गम इलाकों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन देने में भी शामिल थे.

पहलगाम में भी आतंकियों के मददगार थे
अधिकारी ने दावा किया कि अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के नरसंहार में शामिल तीन खूंखार आतंकवादियों को भी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की थी.

अधिकारी ने कहा, "ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा प्रदान की गई सहायता और सहयोग के कारण ही मारे गए आतंकवादी कई महीनों तक सुरक्षा एजेंसियों से छिपने में सक्षम रहे."

जांच प्रक्रिया के दौरान, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय विभिन्न पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़े 30 से अधिक कार्यकर्ताओं को उठाया और उनसे पूछताछ की.

एनआईए की जांच में पाया गया कि पहलगाम हमले में दक्षिण कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेतृत्व वाले स्थानीय आतंकी मॉड्यूल की संलिप्तता थी. जम्मू-कश्मीर में पिछले कई आतंकी हमलों में सुरक्षा एजेंसियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स को शामिल पाया था.

आतंकियों के लिए सर्वे भी करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स
एक अन्य अधिकारी ने कहा, "लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के अलावा, ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकवादी संगठन के लिए टारगेट एरिया का सर्वेक्षण भी करते हैं."

जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी के मुद्दे पर बहुस्तरीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए जमीनी सर्वेक्षण में पाया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकवादी सहयोगी आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद कर रहे हैं.

कई इलाकों में शरण लिए हुए हैं आतंकवादी
सर्वेक्षण के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों की पहचान की है, जहां मुख्य रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी शरण लिए हुए हैं.

सक्रिय 115 आतंकवादियों में केवल 18 स्थानीय
सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में 115 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से केवल 18 स्थानीय हैं.

सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों की घुसपैठ की सूचना के आधार पर, एनआईए ने हाल के दिनों में जम्मू में कई तलाशी अभियान चलाए. जम्मू में 12 स्थानों पर छापे मारे गए, जिनमें कथित आतंकवादी समर्थकों के परिसर भी शामिल थे.

एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जिन परिसरों पर छापेमारी की गई, उनमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के घर भी शामिल हैं."

ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान चुनौती- खन्ना
इस मुद्दे पर बात करते हुए, प्रसिद्ध सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बी.के. खन्ना ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करना एक कठिन चुनौती है.

ब्रिगेडियर खन्ना ने कहा, "कोई भी आतंकवादी संगठनों का ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकता है. चूंकि उनकी कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती, इसलिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है."

खन्ना ने कहा कि आतंकवादी संगठन से जुड़े ऐसे कार्यकर्ताओं की संलिप्तता इस तथ्य के बाद और अधिक खतरनाक हो जाती है कि वे न केवल रसद सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद आतंकवादियों को छिपने में भी मदद करते हैं.

