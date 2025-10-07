'स्टूपिड बिहार कहते थे', मैथिली ठाकुर बोलीं- मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं
बिहार में चुनावी हलचल है. मैथिली ठाकुर को लेकर सियासत तेज है. इसपर उन्होंने साफ किया कि आखिर वो चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं?
Published : October 7, 2025 at 8:50 PM IST
पटना : सुप्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर सुर्खियों में आ गई हैं. वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं. साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य भी आजमाएंगी. दरभंगा के बेनीपुर और मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इसी बीच मैथिली ठाकुर ने अपनी बात भी साझा की है.
मैथिली ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से तस्वीरें और लेख उभरकर सामने आए हैं मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूं. हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही हूं. उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूं. अगर मुझे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है. मैं राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए शक्ति हासिल करना चाहती हूं.
सवाल : पलायन को लेकर जो बात है वो क्या है?
जवाब : पलायन के सवाल पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि, मेरा बचपन गांव में बीता. उस समय पापा दिल्ली में थे. कहीं न कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था, मेरा दादाजी और दादा के साथ ज्यादा था. पापा को हम कभी कभी देखते थे. क्योंकि पापा की उम्र में एक समय ऐसा था कि जिस-जिस को अपना गुजर-बसर करना होता था, उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता था. अब वह समय आ गया है कि हमें वापस गांव आना है.
सवाल : चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं?
जवाब : उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि, मेरे मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि वापस से मुझे अपने गांव जाना है. अगर ये ऑथारिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊं, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी. मैं राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूं. कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूं. मेरा मकसद है कि मुझे पावर चाहिए, जिससे मैं बदलाव ला पाऊं. अपने क्षेत्र में कुछ नई चीजें जोड़नी है, हटानी है, इसलिए भी तो पावर चाहिए.
जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ। 🙏✨— Maithili Thakur (@maithilithakur) October 5, 2025
श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी 🙏 https://t.co/o6PBAVJaEJ
सवाल : क्या नहीं है, क्या बदलना चाहती हैं?
जवाब : बिहार में बदलाव की बात पर मैथिली ने कहा कि, मैं बहुत सारी चीजें बदलना चाहती हूं. लेकिन अभी नहीं बोलूंगी. इंतजार कीजिए, पहले घोषणा होने दीजिए. इसके बाद बात करूंगी.
सवाल : आखिर बिहार में क्या बदलाव नहीं हुआ कि आपने सोचा कि अब बिहार लौटना है?
जवाब : बिहार लौटने के सवाल पर लोक गायिका ने कहा कि, मैं एक कलाकार हूं, अलग राज्यों में जाती हूं. तो बार बार बदलाव देखने को मिलता है. तब मुझे महसूस होता है कि यह हमारे यहां बिहार में भी होना चाहिए. यहां तो बहुत संभावना है, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं. सब की जुबान पर एक ही बात रहती है कि मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा हो. लेकिन अब नए लेवल पर काम करने की जरूरत है. अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत अहम है. आगे बहुत कुछ करना है. यूथ और महिलाओं को आगे लेकर आना है, क्योंकि यूथ अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच से क्या बदलाव लाया जाय.
सवाल : बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में काफी कुछ सुनना पड़ता है, ऐसा क्यों?
जवाब : इस सवाल पर अपने पुराने दिनों को याद कर मैथिली ने कहा कि, मैं दिल्ली में पढ़ती थी, अपने स्कूली वक्त में मुझे सुनने को मिलता था कि कहां कि हो, बिहारी, स्टूपिड बिहार कहते थे और मैं रोज रोते-रोते घर जाती थी. मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं दूसरे जगह की हूं. मेरा बचपन, मेरा स्कूल लाइफ पूरा खराब बीता है. तो कहीं न कहीं मन में होता है कि आप अपने घर में नहीं हो. इसी को ठीक करना है कि पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जाय ताकि वापस बिहार लौटें और उन्हें यही काम मिले.
आखिर में मैथिली ठाकुर कहती हैं कि मुझे जनता का सपोर्ट और आशिर्वाद चाहिए.
