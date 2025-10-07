ETV Bharat / bharat

ननिहाल से लेकर बेनीपट्टी में खुशी, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त चर्चा हो रही है. ऐसे में हमने उनके परिवार और बेनीपट्टी के लोगों से बात की.

MAITHILI THAKUR
मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)
दरभंगा : बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है. इसी बीच लोकप्रिय लोकगायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी चर्चा में आ गया है. चुनाव लड़ने की तैयारी तक चल रही है. मैथिली ठाकुर ने इसको लेकर साफ संकेत भी दिए हैं.

कल BJP में शामिल होंगी मैथिली ठाकुर : कहा जा रहा है कि बुधवार को मैथिली ठाकुर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगी. सूत्रों के अनुसार दिल्ली या पटना में भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं. मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने ईटीवी भारत से इसकी पुष्टि भी कर दी है.

Maithili Thakur
जब विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से हुई थी मैथिली ठाकुर की मुलाकात (ETV Bharat)

बेनीपट्टी से लड़ सकती हैं चुनाव : पहले कहा जा रहा था कि वह दरभंगा के बेनीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं. पर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित किया था कि बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं. इस बात को पुख्ता बल तब मिला जब मैथिली ठाकुर ने इसको लेकर पूरी बात की.

ईटीवी भारत की टीम मैथिली ठाकुर के ननिहाल पहुंची. उनका ननिहाल दरभंगा के खराजपुर में है. भाजपा में जाने और चुनाव लड़ने के कयास के बाद उनके ननिहाल में मामा-मामी के साथ अन्य लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे.

मैथिली ठाकुर के मामा अवेधश मिश्रा ने कहा कि कल भी हमारी बात प्यारी भांजी मैथिली ठाकुर से हुई थी. जिसे हम लोग प्यार से तनु कहते हैं. जीजा जी रमेश ठाकुर से भी बातचीत हुई थी. वह लोग किसी कार्यक्रम में जबलपुर गए थे. उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी आला कमान की तरफ से चुनाव लड़ने का दिशा निर्देश मिला है.

मैथिली ठाकुर के मामा-मामी से बातचीत (ETV Bharat)

अवेधश मिश्रा ने आगे कहा कि, रमेश ठाकुर ने बताया कि मैथिली को एनडीए परिवार के लिए लोग प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार हैं. मेरी इच्छा है कि जो मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र (बेनीपट्टी) है वहीं से उम्मीदवार बनाया जाय. यह काफी बेहतर होगा और आसान भी होगा. वहां की राजनीति से हमलोग परिचित हैं.

''मैथिली के बाबा बच्चा ठाकुर समाजसेवी हैं. वह आरएसएस के बाल शाखा में रह चुके हैं. घर पर भी बाल शाखा का कार्यक्रम होते रहता है. मैथिली ठाकुर का परिवार शुरू से ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है. वह लोग शुरुआती दौर से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं. जब से यह खबर सुनी है कि भाजपा मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाने जा रही है हमलोग काफी खुश हैं.''- अवेधश मिश्रा, मैथिली ठाकुर के मामा

अवेधश मिश्रा ने कहा कि शुरुआती दौर से ही जब से वह (मैथिली ठाकुर) गायन क्षेत्र में आई तब से किसी न किसी माध्यम से राजनीति में काम कर ही रही है. चाहे वह बिहार सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग के आइकॉन बनाना हो, या फिर मधुबनी जिला का ब्रांड एंबेसडर बनना हो.

मैथिली की मामी विभा देवी ने कहा कि जानकारी मिली है कि वह भाजपा में शामिल हो रही है. भाजपा मिथिलांचल के कोई विधानसभा से टिकट दे रही है, लेकिन मैथिली ने बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है.

''मैथिली ठाकुर का जन्म यहीं हुआ था. बचपन से बहुत नटखट बच्ची है. हमेशा कुछ अच्छा करने की सोच रहती है. चुनाव लड़ेगी तो हम लोग भी चुनाव प्रचार करने जायेंगे.''- विभा देवी, मैथिली ठाकुर की मामी

क्या कहते हैं बेनीपट्टी विधानसभा के लोग? : चूंकि मैथिली ठाकुर का बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है. ऐसे में उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है. कालिकापुर निवासी सत्यनारायण झा का कहना है कि अच्छी बात है कि बीजेपी इस बार युवा चेहरा को मौका देगी. इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि देश-विदेश में मशहूर हमारे समाज की बेटी हमारे समाज के बीच आ रही है.

बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

कालिकापुर के ही उपेन्द्र झा का कहना था कि हम लोगों के यहां से विनोद नारायण झा विधायक रहे हैं, नीतीश सरकार में पहले मंत्री भी थे. अगर बीटिया मैथिली ठाकुर भी चुनाव यहां से लड़ती हैं तो हमलोगों का पूरा समर्थन रहेगा. मतलब बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी मैथिली ठाकुर के नाम पर मुहर लगा रहे हैं.

मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'दरभंगा-मधुबनी दोनों मेरा घर' : दरअसल, मंगलवार को मैथिली ठाकुर ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी द्वारा मुझपर इतना भरोसा जताया जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी. दरभंगा और मधुबनी दोनों मेरा घर रहा है. मेरी इच्छा यहीं से चुनाव लड़ने की है. वैसे पार्टी जहां से बोलेगी वहां से चुनाव लडूंगी. मेरे दिमाग में राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था. मेरे आदर्श हमेशा से मोदीजी रहे हैं. ऐसे में अगर मौका मिलता है तो अपने समाज और राज्य की सेवा करूंगी.

