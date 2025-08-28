नई दिल्ली: लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा चलाने वाले ठेकेदारों की मनमानी की शिकायतें आ रही हैं. मनमाने ढंग से टोल बूथ स्थापित करने के बारे में बढ़ते सार्वजनिक शिकायतें और असंतोष के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें मौजूदा टोल नियमों के सख्त अनुपालन को लागू करने को कहा गया है.

सभी राजमार्ग विकास एजेंसियों को जारी किए गए नए परिपत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए. यह भी अनिवार्य किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नगरपालिका सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल बूथ स्थापित नहीं किया जाना चाहिए.

ये नियम लंबे समय से राष्ट्रीय टोल नीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसमें अनियमितताएं भी देखने को मिलती रहती हैं. पिछले कुछ महीनों में कई रिपोर्टों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां टोल बूथ एक-दूसरे के बहुत पास या शहरी क्षेत्रों में स्थापित पाए गए हैं - जो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और नियमित यात्रियों को परेशान करते हैं.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हालिया निर्देश में इस बात पर जोर दिया है कि दूरी के मानदंडों में किसी भी अपवाद के लिए अब विस्तृत औचित्य और बहु-स्तरीय मंजूरी की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि ऐसे किसी भी टोल प्लाजा को संचालित करने की अनुमति दी जाए.

मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा, "यह जरूरी है कि यात्रियों पर गैर-जरूरी बोझ से बचने और टोल संग्रह में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टोल प्लाजा को अनुमोदित नीति के अनुसार स्थापित किया जाए."

राजमार्ग प्राधिकरणों को निर्देश

मंत्रालय ने राजमार्ग प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे परियोजना की योजना और स्वीकृति के चरणों में इन मानदंडों पर कड़ाई से विचार किया जाए. मंत्रालय ने नीति का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह कदम स्थानीय लोगों के बीच बढ़ते असंतोष और सार्वजनिक शिकायतों के बाद उठाया गया है, जहां एक के पीछे एक टोल प्लाजा और शहर की सीमा से निकटता के कारण यात्रा की लागत बढ़ गई है और जनता में असंतोष है.

यह भी पढ़ें- UPS या NPS: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वन-टाइम स्विच सुविधा शुरू