विपक्ष के मार्च में महुआ मोइत्रा बेहोश हुईं, TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन का दावा - MAHUA MOITRA FAINTED

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने दावा किया है कि चुनाव आयोग कार्यालय तक निकाले गए मार्च के दौरान महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई.

Mahua Moitra
महुआ मोइत्रा (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 1:42 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा सोमवार को निकाले गए विरोध मार्च में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बीच रास्ते में ही बेहोश हो गईं और उनकी पार्टी के सहयोगियों ने उनकी देखभाल की.

टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने मीडिया को बताया कि महुआ विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गईं. पार्टी की एक अन्य नेता सागरिका घोष ने इसका वीडियो भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर किया है, जिसमें विपक्षी नेताओं को महुआ को फंखे झलते और उनकी देखभाल करते जा सकता है. वीडियों में विपक्ष द्वारा की जारी नारेबाजी भी सुनी जा सकती है.

विपक्ष की नारेबाजी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार से निर्वाचन सदन तक अपना मार्च शुरू किया. उन्होंने चुनाव आयोग पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 'वोटर चोरी' की अनदेखी करने का आरोप लगाया और 'वोट चोर' के नारे लगाए.

प्रदर्शन में बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) को भी निशाना बनाया गया, जिसके बारे में नेताओं ने आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए किया जा रहा है.

पुलिस ने सासंदों को रोका
वहीं, दिल्ली पुलिस ने सांसदों को यह कहते हुए रोक दिया कि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी अनुमति कभी नहीं दी गई और पुलिस पर सरकारी निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया.

डिंपल यादव ने बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप
समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मनोज झा ने एसआईआर को धोखाधड़ी बताया और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद डेटा रोकने का आरोप लगाया.

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मार्च की तुलना महात्मा गांधी के दांडी मार्च से की और कहा कि इसका उद्देश्य 'लोकतंत्र को बचाना'है. जानकारी के मुताबिक पुलिस बैरिकेड्स के बावजूद विपक्षी नेताओं ने चुनावी जवाबदेही की अपनी मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

