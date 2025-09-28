ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में बाढ़, उस्मान सागर के 15 गेट खुल, ट्रैफिक ब्लॉक

हैदराबाद में बाढ़ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 28, 2025 at 4:28 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: मूसी नदी अपने उफान पर पहुंच गई है. यह 25 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर बह रही है. इससे हैदराबाद के MGBS, चादरघाट और मूसारामबाग इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मालकपेट निर्वाचन क्षेत्र की 10 कॉलोनियां और अंबरपेट की दो कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं. लगभग 2,000 घर बाढ़ में फंस गए हैं. एमजीबीएस में दाएं और बाएं पुलों, नरसिंगी में मंचिरेवुला कॉजवे, चादरघाट, मूसारामबाग और गौरेली में लेवल से पानी बह रहा है, जिससे शनिवार को यातायात बाधित हुआ. इसके कारण हैदराबाद शहर ट्रैफिक जाम हो गया. कई इलाकों में किलोमीटरों तक वाहनों की कतारें लग गईं. दूसरी ओर, दो दिनों से हो रही बारिश के कारण नारायणपेट जिले में शेल शेड गिरने से एक लड़के की मौत हो गई. तीन घंटे में डूब गया शहर

गांडिपेट (उस्मानसागर) जलाशय से 25 किलोमीटर ऊपर की ओर शंकरपल्ली के पुल पर छह दशकों में कभी भी दस फीट से अधिक की बाढ़ नहीं आई थी. शुक्रवार की रात, बाढ़ का पानी इस पुल पर साढ़े सोलह फीट की ऊंचाई पर गांडिपेट तक पहुंच गया. चूंकि जलाशय 3-5 घंटे की अवधि में भर गया, इसलिए रात 8 बजे उस्मानसागर के सभी (15) गेट 9 फीट तक उठा दिए गए और 35,600 क्यूसेक का प्रवाह नीचे की ओर छोड़ा गया. जब तक बाढ़ शहर में पहुंची, तब तक रात के 11 बज चुके थे. हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat) परिणामस्वरूप पानी ने आधी रात को एमजीबीएस को घेर लिया और अंदर घुस गया. चूंकि अधिकारियों ने कोई अग्रिम चेतावनी जारी नहीं की थी, इसलिए संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ. अनुमान है कि 24 घंटे में 2 टीएमसी पानी छोड़ा गया था. रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के अप्पारेड्डीगुडा में एक नदी उफान पर आ गई. नदी पार करने की कोशिश में एक कार नदी में फंस गई. स्थानीय लोगों ने उसमें सवार व्यक्ति को बचाया. जैसे ही मूस नदी अपनी सीमा पर पहुंची और दहाड़ने लगी, लंगर हाउस के पास बापू घाट जलमग्न हो गया.