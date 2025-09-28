ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में बाढ़, उस्मान सागर के 15 गेट खुल, ट्रैफिक ब्लॉक

रंगारेड्डी जिले अप्पारेड्डीगुडा में एक नदी उफान पर आ गई. नदी पार करने की कोशिश में एक कार नदी में फंस गई

हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 4:28 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: मूसी नदी अपने उफान पर पहुंच गई है. यह 25 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर बह रही है. इससे हैदराबाद के MGBS, चादरघाट और मूसारामबाग इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मालकपेट निर्वाचन क्षेत्र की 10 कॉलोनियां और अंबरपेट की दो कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं. लगभग 2,000 घर बाढ़ में फंस गए हैं.

एमजीबीएस में दाएं और बाएं पुलों, नरसिंगी में मंचिरेवुला कॉजवे, चादरघाट, मूसारामबाग और गौरेली में लेवल से पानी बह रहा है, जिससे शनिवार को यातायात बाधित हुआ. इसके कारण हैदराबाद शहर ट्रैफिक जाम हो गया. कई इलाकों में किलोमीटरों तक वाहनों की कतारें लग गईं. दूसरी ओर, दो दिनों से हो रही बारिश के कारण नारायणपेट जिले में शेल शेड गिरने से एक लड़के की मौत हो गई.

तीन घंटे में डूब गया शहर
गांडिपेट (उस्मानसागर) जलाशय से 25 किलोमीटर ऊपर की ओर शंकरपल्ली के पुल पर छह दशकों में कभी भी दस फीट से अधिक की बाढ़ नहीं आई थी. शुक्रवार की रात, बाढ़ का पानी इस पुल पर साढ़े सोलह फीट की ऊंचाई पर गांडिपेट तक पहुंच गया. चूंकि जलाशय 3-5 घंटे की अवधि में भर गया, इसलिए रात 8 बजे उस्मानसागर के सभी (15) गेट 9 फीट तक उठा दिए गए और 35,600 क्यूसेक का प्रवाह नीचे की ओर छोड़ा गया. जब तक बाढ़ शहर में पहुंची, तब तक रात के 11 बज चुके थे.

हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat)

परिणामस्वरूप पानी ने आधी रात को एमजीबीएस को घेर लिया और अंदर घुस गया. चूंकि अधिकारियों ने कोई अग्रिम चेतावनी जारी नहीं की थी, इसलिए संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ. अनुमान है कि 24 घंटे में 2 टीएमसी पानी छोड़ा गया था.

रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के अप्पारेड्डीगुडा में एक नदी उफान पर आ गई. नदी पार करने की कोशिश में एक कार नदी में फंस गई. स्थानीय लोगों ने उसमें सवार व्यक्ति को बचाया. जैसे ही मूस नदी अपनी सीमा पर पहुंची और दहाड़ने लगी, लंगर हाउस के पास बापू घाट जलमग्न हो गया.

पुरानापुल स्थित नदी में बने एक शिव मंदिर में एक पुजारी और तीन लोग फंस गए. हाइड्रा और पुलिस कर्मियों ने उन्हें बचाया. नागोले में बाढ़ का पानी शिल्परमम के किनारे तक पहुंच गया. उप्पल भगयथ लेआउट तालाब में बदल गया. रसूलपुरा कॉलोनी के चार लोग, जो चादरघाट में बाढ़ में फंसे थे, उनको जीएचएमसी अधिकारियों ने ड्रोन के जरिए उन्हें खाना पहुंचाया.

हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat)

रात तक स्थिति नियंत्रण में
GHMC कमिश्नर आरवी कर्णन ने बताया कि मूसानगर, रसूलपुरा, विनायकवीधी, शंकरनगर, पद्मा कॉलोनी और अन्य इलाकों के 1,460 लोगों को 10 केंद्रों में पुनर्वासित किया गया है और उन्हें भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं. शनिवार शाम तक नदी में बाढ़ का स्तर कम होने के कारण, रात तक स्थिति नियंत्रण में आ गई.

ऊपर से आ रही बाढ़ के कारण नलगोंडा जिले के केथेपल्ली मंडल में मूसी जलाशय का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. ऊपरी इलाकों से रिकॉर्ड 41,448 क्यूसेक पानी आया. सतर्क अधिकारियों ने शनिवार सुबह परियोजना के नौ क्रस्ट गेट खोलकर 44,671 हजार क्यूसेक पानी नीचे की ओर छोड़ा. परियोजना की क्षमता 4.46 टीएमसी है, लेकिन जलाशय में 3.96 टीएमसी पानी है.

हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat)

बाढ़ ने उसुरम जैसा एहसास कराया
दशहरा उत्सव के लिए अपने गृहनगर जाने के लिए एमजीबीएस पहुंचे यात्रियों को बाढ़ ने उसुरम जैसा एहसास कराया. मुख्य द्वार के साथ-साथ प्लेटफार्म, लाइटिंग पॉइंट और आसपास के इलाके पानी में डूब गए. वहां से एक भी बस नहीं निकल पा रही थी. इस वजह से, अधिकारियों ने घोषणा की कि कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रद्द की जा रही हैं.

हैदराबाद में बाढ़ (ETV Bharat)

जिन यात्रियों ने पहले से बुकिंग कराई थी, वे अपने परिवारों के साथ आए थे और बसें अस्थायी रूप से रद्द होने की जानकारी मिलने पर घर लौट गए. आरटीसी ने बताया कि शहर के बाहरी इलाकों से वैकल्पिक बसों की व्यवस्था की गई है.

