मिलिए हरियाणा के युवा पर्वतारोही महेश कुमार से, मणिरंग की चोटी पर सूर्य नमस्कार कर बना चुके हैं रिकॉर्ड
हरियाणा के हिसार के रहने वाले महेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश के मणिरंग पर्वत पर सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया है.
Published : September 6, 2025 at 4:43 PM IST
हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट
हिसार : हरियाणा के हिसार के रहने वाले महेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश के मणिरंग पर्वत पर सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया है. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा. इसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो को फतह करने का लक्ष्य रखा है.
मणिरंग की चोटी पर सूर्य नमस्कार : हिसार के आर्य नगर के रहने वाले महेश कुमार ने हिमाचल प्रदेश की माउंट मणिरंग की 6593 मीटर ऊंची चोटी को फतह किया और सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया. बारिश और खराब मौसम के बीच महेश ने 17 अगस्त को मणिरंग के लिए चढ़ाई शुरू की. 18 अगस्त को वे बेस कैंप पर पहुंचे और 25 अगस्त को माउंट मणिरंग पर तिरंगा लहरा दिया.
हरियाणा सीएम से भी मिले महेश कुमार : महेश कुमार ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की और उनसे भविष्य के लिए आशीर्वाद लिया. इससे पहले वे साल 2022 को हिमाचल प्रदेश के लाहौल के माउंट 6110 मीटर ऊंचे माउंट युनम को भी फतह कर चुके हैं. वहीं साल 2021 में वे हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित 5289 मीटर ऊंची फ्रेंडशिप चोटी (मैत्री शिखर) पर भी तिरंगा लहरा चुके हैं.
मौसम से करना पड़ा मुकाबला : महेश कुमार ने बताया कि "महेश कुमार का कहना है कि इतनी ऊंची चोटी पर सूर्य नमस्कार करने वाले वे पहले पर्वतारोही है. हिमाचल के मणिरंग पर्वत को फतह करने के बाद उन्होंने सूर्य नमस्कार के सारे आसन किए और इससे जुड़ी सारी तस्वीरें और वीडियो उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए सब्मिट कर दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि मणिरंग पर चढ़ाई के दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. मौसम काफी ज्यादा खराब था. माइनस 7 डिग्री तापमान में वे फर्स्ट कैंप में बैठे थे. चढ़ाई के दौरान कई साथियों को चोटें भी आई. एक साथी को तो फर्स्ट कैंप से ही यूटर्न करवाना पड़ा".
माउंट किलिमंजारो, एवरेस्ट फतह करने की तैयारी : महेश कुमार ने अपने कैरियर के बारे में बताते हुए कहा कि "18 अक्टूबर 2019 से उन्होंने पर्वतारोही के तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और वे मणिरंग पर्वत को फतह करने के बाद अब वे तंजानिया के माउंट किलिमंजारो और माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहते हैं". महेश ने बताया कि "उन्हें अपने परिवार के साथ स्थानीय लोगों का भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है. वे ओडियम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जॉब भी कर रहे हैं. मेरे बड़े भाई नरेंद्र ने मुझे पर्वतारोही बनने के लिए प्रेरित किया. वे अपने सभी साथियों का आभार जताना चाहते हैं. मणिरंग पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने 6 महीने से तैयारी करनी शुरू कर दी थी. अपनी कॉलेज की सैलरी से कुछ पैसे इस चढ़ाई के लिए बचाने लग गया". उन्होंने कहा कि "वे चाहते हैं कि सरकार पर्वतारोही बनने वाले युवाओं की मदद करें जिससे और भी युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके".
चढ़ाई कर दिया ये ख़ास संदेश : उन्होंने बताया कि "मणिरंग पर्वत पर सूर्य नमस्कार कर वे लोगों को घर-घर योग करके निरोग रहने का संदेश देना चाहते हैं. साथ ही वे चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो और प्लास्टिक मुक्त हो. साथ ही वे चाहते हैं कि प्रकृति के साथ सभी घुल-मिलकर रहें".
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर लहराया तिरंगा, रेवाड़ी के नरेंद्र सिंह यादव ने बढ़ाया मान
ये भी पढ़ें : हिसार के लाल नरेंद्र कुमार ने विश्व की सबसे खतरनाक चोटी पर फहराया तिरंगा, सीएम ने दी बधाई, अगला लक्ष्य 14 ऊंची चोटियां
ये भी पढ़ें : हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक ने फतह की ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तिरंगा लहराकर मनाया गणतंत्र दिवस