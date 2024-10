ETV Bharat / bharat

"2024 में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी", दादर में अमित शाह का दावा - Mahayuti govt will come says Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में जीत का दावा किया ( ANI )

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य में महागठबंधन की सरकार आएगी. अमित शाह मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंचे जहां उन्होंने दादर स्थित स्वामीनारायण स्थित योगी सभागार में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया. इस अवसर पर शाह ने कहा कि, चूंकि उन्होंने एक कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचने तक कड़ी मेहनत की है, इसलिए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते समय उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है. शाह ने कहा, "मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल देगा. पिछले 60 सालों में किसी भी राजनीतिक दल ने लगातार 3 चुनाव नहीं जीते हैं. मौजूदा स्थिति से अपनी निराशा को दूर करें और काम पर लग जाएं. उन्होंने दावा किया कि, महाराष्ट्र में बीजेपी की महागंठबंधन की सरकार आएगी. अमित शाह ने आगे कहा कि वह राजनीति में प्रधानमंत्री या किसी पद के लिए नहीं बल्कि महान भारत के निर्माण के लिए आए हैं. शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही है और हमने कभी अपने विचार या नीतियां नहीं छोड़ी हैं. जब बीजेपी की सरकार आई तो न केवल राम मंदिर का भूमिपूजन किया बल्कि मंदिर भी बनवाया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आंतरिक मतभेदों को सुलझाने के लिए कहा.एक पखवाड़े में महाराष्ट्र की अपनी तीसरी यात्रा में, शाह ने यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक चुनिंदा समूह के साथ बैठक की. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले और पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार दादर में बैठक में मौजूद थे, जहां शाह ने सभा को संबोधित किया. भाजपा सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नवंबर में होने वाले संभावित चुनावों से पहले आंतरिक मतभेदों को दूर करने को कहा. शाह के हवाले से कहा गया, "यहां तक ​​कि एक परिवार में भी मतभेद होते हैं। अगर किसी विधायक या संसद सदस्य को लेकर निराशा है, तो एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजा जाना चाहिए ताकि मतदाता पार्टी के साथ बने रहें."

उन्होंने स्थानीय नेताओं से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए दस कार्यकर्ता नियुक्त करने को कहा. शाह ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं को दशहरे से लेकर प्रचार के आखिरी दिन तक बूथ क्षेत्राधिकार के भीतर सक्रिय रहना चाहिए. शाह ने जोर देकर कहा, "ऐसा संगठन जहां कार्यकर्ता अलग-अलग दिशाओं में काम करते हैं, कभी सफल नहीं होता। हमें चुनाव से पहले इन मतभेदों को दूर करने की जरूरत है." उन्होंने कहा, "राज्य भाजपा इकाई चुनाव से पहले एक योजना तैयार करेगी. पार्टी कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर तक पहुंचना चाहिए और इससे हमारी जीत सुनिश्चित होगी."वरिष्ठ भाजपा नेता ने कार्यकर्ताओं से नए पार्टी सदस्यों को नामांकित करते समय वोट मांगने से परहेज करने को भी कहा. उन्होंने कहा, "पंजीकरण करते समय नए सदस्यों से भाजपा को वोट देने के लिए न कहें. एक बार जब वे सदस्य बन जाएंगे, तो उन्हें मतदान के महत्व का एहसास होगा. पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 20 नए मतदाताओं को जोड़ने की इच्छा रखनी चाहिए." शाह ने आगे कहा, "कुछ प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं करना चाहता. हालांकि, एक वफादार पार्टी कार्यकर्ता वह होता है जो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेता है और उन्हें पूरा करता है। असहमति तब होती है जब लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं."भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है जिसमें शिवसेना और राकांपा भी शामिल हैं. पिछले महीने, शाह ने विदर्भ क्षेत्र का दौरा किया था जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय विधायकों से मुलाकात की थी. 2019 में, भाजपा ने महाराष्ट्र में जिन 164 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 105 पर जीत हासिल की थी. तब उसका अविभाजित शिव सेना के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन था. मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से भगवा पार्टी ने 16 सीटें जीती थीं. लेकिन 2024 के आम चुनावों में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा और उसने राज्य में जिन 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से केवल 9 पर जीत हासिल की.