महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी ने 5 बार मदुरै का दौरा किया था और 22 सितंबर 1921 को यहीं पर पहली बार धोती पहनी थी.

Mahatma Gandhi Madurai are inseparable where he first time wear dhoti to eradicate poverty in India
महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 7:36 PM IST

मदुरै: महात्मा गांधी का तमिलनाडु के मदुरै से गहरा नाता था. यह शहर राष्ट्रपिता की स्मृति में 'गांधी पोट्टल' (Gandhi Pottal) को एक प्रमुख स्थान के रूप में संजोए हुए है क्योंकि यहीं पर गांधीजी ने भारत में गरीबी के पूर्ण उन्मूलन तक सिर्फ धोती पहनने की शपथ ली थी.

मदुरै में महात्मा गांधी द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहने गए वस्त्र और उनकी अस्थियां भी संरक्षित हैं. हर महीने के अंतिम शुक्रवार को 'गांधी पोट्टल'में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी ने 21 बार तमिलनाडु का दौरा किया, जिनमें से पांच बार वह मदुरै आए. मदुरै की उनकी प्रत्येक यात्रा भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर रही.

मदुरै वह धरती है जिसने गांधीजी को बदल दिया. यहीं पर उन्होंने गुजरातियों के पारंपरिक परिधान को त्यागकर भारतीय किसानों के परिधान धारण किए. आज जब दुनिया महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मना रही है, मदुरै उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ याद करता है.

गांधी ग्राम डीम्ड विश्वविद्यालय के गांधीवादी विद्वान डॉ. रविचंद्रन ने खुलासा किया कि गांधीजी ने 1896 और 1946 के बीच तमिलनाडु की यात्राएं कीं. गांधीजी की मदुरै यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "इन सभी यात्राओं का न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर, बल्कि जनता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा. महात्मा गांधी ने 1919, 1921, 1927, 1934 और 1946 में मदुरै का दौरा किया. 1921 में ही उन्होंने अपने आधुनिक परिधान त्याग दिए और धोती पहने भारतीय किसानों का सादा वेश धारण कर लिया."

यह परिवर्तन 22 सितंबर, 1921 को मदुरै के मेलामासी स्ट्रीट स्थित उनके मित्र रामजी कल्याणजी के घर पर हुआ. गांधीजी ने तब कहा था कि पिछली रात उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही इस परिवर्तन का बीज था. उस दिन कराईकुडी जाते समय, वो वर्तमान कामराज सलाई में एक भाषण देने के लिए जनता के सामने धोती पहनकर उपस्थित हुए.

डॉ. रविचंद्रन ने कहा, "तभी उन्होंने प्रण किया कि जब तक भारत से गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, वो इसी रूप में रहेंगे. यह बुनकरों का इलाका है और इसका नाम गांधी पोट्टल रखा गया है."

यह गांधीजी की ही शक्ति थी जिसने अंग्रेजों को लंदन में आयोजित रॉयल सोसाइटी की बैठक के लिए ड्रेस कोड में ढील देने पर मजबूर कर दिया, जहां वो धोती पहनकर गए थे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक भक्त, स्वामीनाथन ने बताया, "महात्मा गांधी द्वारा वस्त्रों का यह त्याग भारतीय इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षर है. सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने गांधीवाद के मूल दर्शन को आत्मसात किया है. वर्तमान में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं. गांधीवाद ने 80 साल पहले ही समस्याओं का समाधान प्रदान कर दिया था."

1919 में 26 से 28 मार्च तक, गांधीजी ने दमनकारी रौलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया. बाद में, 1927 में 28 से 30 सितंबर तक, वो स्वदेशी अभियान के लिए धन जुटाने आए थे. इसके बाद, 1934 में 25 से 27 जनवरी तक, उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन यात्रा के लिए मदुरै का दौरा किया. उस समय गांधीजी के साथ ठक्कर बापा और मीराबेन भी थे.

1946 में 2 और 3 फरवरी को अनुसूचित जातियों के मंदिर में प्रवेश के लिए हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद गांधीजी पहली बार मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर गए थे. इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने पहले भी मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया था क्योंकि वहां के प्रशासन ने तमिलनाडु के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पी. कक्कन को प्रवेश देने से मना कर दिया था.

गांधी स्मारक संग्रहालय के सचिव नंद राव ने कहा, "1948 में गांधीजी की हत्या के बाद, केंद्र सरकार ने उनकी स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित करने के लिए मदुरै को चुना. वह स्थान जो पहले रानी मंगम्मल महल हुआ करता था, 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गांधी स्मारक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया गया था."

यह भारत का पहला महात्मा गांधी को समर्पित संग्रहालय है. गोली लगने के समय गांधीजी ने जो वस्त्र पहने थे, वे आज भी उनकी अस्थियों के साथ यहां देखे जा सकते हैं. राव ने कहा, "हर महीने के आखिरी शुक्रवार को, उनके सामने सर्वधर्म प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं."

