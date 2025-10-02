महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां

ETV Bharat / bharat

मदुरै: महात्मा गांधी का तमिलनाडु के मदुरै से गहरा नाता था. यह शहर राष्ट्रपिता की स्मृति में 'गांधी पोट्टल' (Gandhi Pottal) को एक प्रमुख स्थान के रूप में संजोए हुए है क्योंकि यहीं पर गांधीजी ने भारत में गरीबी के पूर्ण उन्मूलन तक सिर्फ धोती पहनने की शपथ ली थी. मदुरै में महात्मा गांधी द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहने गए वस्त्र और उनकी अस्थियां भी संरक्षित हैं. हर महीने के अंतिम शुक्रवार को 'गांधी पोट्टल'में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधीजी ने 21 बार तमिलनाडु का दौरा किया, जिनमें से पांच बार वह मदुरै आए. मदुरै की उनकी प्रत्येक यात्रा भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर रही. मदुरै वह धरती है जिसने गांधीजी को बदल दिया. यहीं पर उन्होंने गुजरातियों के पारंपरिक परिधान को त्यागकर भारतीय किसानों के परिधान धारण किए. आज जब दुनिया महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मना रही है, मदुरै उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ याद करता है. गांधी ग्राम डीम्ड विश्वविद्यालय के गांधीवादी विद्वान डॉ. रविचंद्रन ने खुलासा किया कि गांधीजी ने 1896 और 1946 के बीच तमिलनाडु की यात्राएं कीं. गांधीजी की मदुरै यात्राओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "इन सभी यात्राओं का न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर, बल्कि जनता पर भी गहरा प्रभाव पड़ा. महात्मा गांधी ने 1919, 1921, 1927, 1934 और 1946 में मदुरै का दौरा किया. 1921 में ही उन्होंने अपने आधुनिक परिधान त्याग दिए और धोती पहने भारतीय किसानों का सादा वेश धारण कर लिया." यह परिवर्तन 22 सितंबर, 1921 को मदुरै के मेलामासी स्ट्रीट स्थित उनके मित्र रामजी कल्याणजी के घर पर हुआ. गांधीजी ने तब कहा था कि पिछली रात उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही इस परिवर्तन का बीज था. उस दिन कराईकुडी जाते समय, वो वर्तमान कामराज सलाई में एक भाषण देने के लिए जनता के सामने धोती पहनकर उपस्थित हुए. डॉ. रविचंद्रन ने कहा, "तभी उन्होंने प्रण किया कि जब तक भारत से गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, वो इसी रूप में रहेंगे. यह बुनकरों का इलाका है और इसका नाम गांधी पोट्टल रखा गया है."