बिहार में महात्मा गांधी के परपोते का अपमान, मुखिया ने तुषार गांधी को पंचायत भवन से निकाला - TUSHAR GANDHI

मोतिहारी में तुषार गांधी ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को एक कार्यक्रम से बाहर जाना पड़ा. रविवार को तुषार गांधी जिले के तुरकौलिया में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मुखिया विनय कुमार साह का आरोप है कि वे नीतीश सरकार के विरोध में बोल रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया. इसके बाद तुषार गांधी को कार्यक्रम छोड़ कर जाना पड़ा. बिहार में महात्मा गांधी के परपोते का अपमान : बता दें कि ये मामला पूर्वी चम्पारण के तुरकौलिया प्रखंड स्थित पंचायत भवन का है. यहां एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान महात्मा गांधी के प्रपौत्र के एक बयान को लेकर स्थानीय मुखिया विनय कुमार साह ने तुषार गांधी को कार्यक्रम से बाहर जाने को कह दिया. घटना के बाद इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है. मोतिहारी में तुषार गांधी (ETV Bharat) तुषार गांधी को कार्यक्रम से बाहर निकाला : तुषार गांधी ने 13 जुलाई, रविवार को पश्चिम चंपारण जिले के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की. यह यात्रा महात्मा गांधी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इसी यात्रा के क्रम में वे रविवार को तुरकौलिया पहुंचे. मुखिया ने पंचायत भवन से निकाला : तुरकौलिया में उन्होंने गांधी जी से जुड़े ऐतिहासिक नीम के पेड़ का भ्रमण किया. उसके बाद पंचायत भवन में आयोजित सभा के दौरान तुषार गांधी के एक सहयोगी ने नीतीश सरकार को लेकर टिप्पणी कर दी. इस पर मुखिया विनय साह भड़क उठे. उन्होंने गुस्से में तुषार गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें पंचायत भवन से बाहर निकलने को कह दिया. मोतिहारी में तुषार गांधी (ETV Bharat)

