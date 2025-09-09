ETV Bharat / bharat

समानता का 'मंदिर': महात्मा गांधी ने नामघर की स्थापना कर तोड़ी थी भेदभाव की दीवार

महात्मा गांधी ने 1934 में जाति आधारित सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए असम का दौरा किया था.

Assam Namghar
असम का नामघर. (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 4:56 PM IST

जोरहाटः असम के जोरहाट में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित प्रार्थना स्थल, नामघर धार्मिक स्थलों से कहीं अधिक हैं. ये ग्राम न्यायालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और समतावाद, भक्ति कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाली एकीकृत संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं. सदियों से, नामघरों ने आध्यात्मिक भक्ति और सामुदायिक शासन दोनों को मूर्त रूप देते हुए असमिया सामूहिक पहचान को आकार दिया है.

गांधी का असम दौराः

महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चार बार असम आए. उनका 1934 का दौरा खास था, जिसमें उन्होंने छुआछूत मिटाने और उपेक्षित जाति समूहों के लिए समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया. इस मिशन के तहत गांधी ने अपनी यात्रा में असम को शामिल किया और जोरहाट का ऐतिहासिक दौरा किया.

Assam Namghar
नामघर में पूजा करते लोग. (ETV Bharat)

नामघर सबके लिए खुलाः

1934 के दौरे में गांधी का स्थानीय गांधीवादी और समाज सुधारक कृष्ण नाथ शर्मा से गहरा रिश्ता बना. शर्मा ने उस समय एक क्रांतिकारी कदम उठाया. उन्होंने अपने निजी पारिवारिक नामघर को हरिजनों के लिए खोल दिया, जो उस समय की जातिगत बाधाओं को तोड़ने वाला कदम था. गांधी ने इस कदम का पूरे दिल से समर्थन किया, जिसे असम के सामाजिक जागरण का महत्वपूर्ण क्षण माना गया.

नये नामघर की स्थापनाः

उसी साल गांधी के प्रेरणा और कृष्ण नाथ शर्मा के नेतृत्व में जोरहाट के दहाबोरा रोड पर एक नया नामघर बनाया गया, विशेष रूप से हरिजन भक्तों के लिए. इस पहल को औनियाटी सत्र के तत्कालीन सत्राधिकार पितांबर देव गोस्वामी का समर्थन मिला, जिन्होंने इसके उद्घाटन के दौरान गीता पाठ किया. शुरुआत में इसे हरिजन मंदिर कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम हरिजन नामघर रखा गया, जो आज भी है.

भक्ति से बाधाओं को तोड़ाः

हरिजन नामघर समिति के वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र गोहैन इसके इतिहास पर गर्व करते हैं. वे कहते हैं, "उस समय अछूत कहे जाने वाले लोगों को असम के किसी भी नामघर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. लेकिन गांधी ने कृष्ण नाथ शर्मा के मार्गदर्शन में इस नामघर की स्थापना की ताकि भेदभाव की दीवार टूट सके." आज 100 से अधिक परिवार इस नामघर से जुड़े हैं. यहां रोजाना नाम-प्रसंग होता है, जो समानता और भक्ति की विरासत को बनाए रखता है.

इतिहासकार का दृष्टिकोणः

जोरहाट कॉलेज के प्राचार्य और इतिहासकार डॉ. सौमित्र पूजारी गांधी के कार्यों के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हैं. वे कहते हैं, "1934 में गांधी का असम दौरा जाति आधारित सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए था." वे अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के नेताओं के साथ आए और एक ऐसे समाज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, जहां पूजा या सम्मान से कोई वंचित न रहे. गांधी का दहाबोरा नामघर और पास के मछरहाट नामघर का दौरा इस एकता के संदेश को और मजबूत करता है.

समानता का जीवंत प्रतीकः

यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि गांधी के समावेशी भारत के दृष्टिकोण का जीवंत स्मारक है- जहां जाति किसी के पूजा या सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के अधिकार को प्रभावित न करे. जोरहाट के लोगों के लिए यह पवित्र स्थान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत, गौरवपूर्ण और आज भी बेहद प्रासंगिक है.

