ETV Bharat / bharat

विश्वविद्यालयों में शुरू होगा जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स, नवी मुंबई में बनेगा आधुनिक पार्क: सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 16, 2025 at 5:15 PM IST 2 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी (रत्न और आभूषण) क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसरों को देखते हुए अब विश्वविद्यालय स्तर पर एक नया प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करेगी. यह पाठ्यक्रम ‘स्किल यूनिवर्सिटी’ के तहत चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है. मुख्यमंत्री फडणवीस मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा, “भारत के पास इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की क्षमता है. जेम्स और ज्वेलरी उद्योग में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास बेहद आवश्यक है.” नवी मुंबई में बनेगा अत्याधुनिक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवी मुंबई के महापे क्षेत्र में देश का सबसे आधुनिक 'जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क' स्थापित किया जा रहा है. इस पार्क के माध्यम से न केवल इस उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ मिलकर कार्य करेगी.