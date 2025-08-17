नांदेड; महाराष्ट्र के नांदेड जिले के उमरी तालुका में तैनात तहसीलदार प्रशांत थोरात को एक विदाई समारोह के दौरान सरकारी कुर्सी पर बैठकर बॉलीवुड गीत गाना महंगा पड़ गया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद कड़ी आलोचना शुरू हो गई और आखिरकार प्रशासन ने उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया.

प्रशांत थोरात का तबादला नांदेड जिले के उमरी से लातूर जिले के रेणापुर तालुका में 30 जुलाई को किया गया था. उसी दिन उन्होंने अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार भी संभाल लिया था. इसके बाद 8 अगस्त को उमरी तहसील कार्यालय में उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया. इसी समारोह के दौरान उन्होंने अपने आधिकारिक कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर मशहूर गायक किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म याराना का गीत "यारा तेरी यारी को" बड़े जोश से गाया. कार्यक्रम में मौजूद स्टाफ के सदस्य तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे.

हालांकि यह प्रदर्शन उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो में 'तालुका मजिस्ट्रेट' लिखा बोर्ड साफ दिख रहा था. इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना था कि एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी को इस तरह के सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखना चाहिए.

घटना को गंभीरता से लेते हुए नांदेड के जिलाधिकारी ने इसकी जांच कर रिपोर्ट संभागीय राजस्व आयुक्त जितेंद्र पापलकर को भेजी. रिपोर्ट में बताया गया कि तहसीलदार का यह आचरण महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 का उल्लंघन है और इससे प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा है.

संभागीय आयुक्त ने मामले का संज्ञान लेते हुए 17 अगस्त को प्रशांत थोरात के निलंबन का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि शासकीय पद पर रहते हुए इस प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियां अधिकारी की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं और ऐसी हरकतें अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती हैं.

