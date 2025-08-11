ETV Bharat / bharat

पुणे में पिकअप वैन सड़क से नीचे खाई में गिरी, कुंडेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे 7 लोगों की दर्दनाक मौत - PUNE VAN ACCIDENT

हादसे के वक्त पिकअप वैन में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे.

पहाड़ी इलाके में पिकअप वैन के सड़क से नीचे गिरी
पहाड़ी इलाके में पिकअप वैन के सड़क से नीचे गिरी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 4:49 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. खबर के मुताबिक, इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, सोमवार को पहाड़ी इलाके में एक पिकअप वैन सड़क से नीचे खाई में गिर गई. वाहन में सवार लोग मंदिर जा रहे थे. वाहन में 30 से 35 लोग सवार थे.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित पापलवाड़ी गांव के रहने वाले थे और श्रावण मास के एक शुभ दिन पर खेड़ तहसील के कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे. पिंपरी चिंचवड़ पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि, पिकअप वैन में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे. प्रारंभिक जांच के अनुसार, वाहन घाट खंड से गुजरते समय सड़क से 25 से 30 फीट नीचे गिर गया.

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

