पालघर: महाराष्ट्र में पालघर के विरार में एक दस साल पुरानी और अवैध बिल्डिंग के ढहने मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इस हादसे पर अधिकारियों ने बताया कि मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना को करीब 30 घंटे बीत चुके हैं और एनडीआरएफ की टीमें समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं.
ताजा जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे से छह शव निकाले जा चुके हैं, जबकि छह अन्य की विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई है. वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) ने बताया कि छह लोग अभी भी इलाके के विभिन्न अस्पतालों और मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा में भर्ती हैं. तीन अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने अवैध इमारत के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है.
#UPDATE | Palghar, Maharashtra: 14 people died when the rear portion of a four-storey Ramabai Apartments building located between Chamunda Nagar and Vijay Nagar on Narangi Road in Vasai collapsed yesterday. Rescue operations are underway: NDRF https://t.co/3gwlzNL3yg pic.twitter.com/Etbuaz8UzX— ANI (@ANI) August 28, 2025
अधिकारियों के मुताबिक अब तक बारह मृतकों में से सात की पहचान आरोही ओंकार जोविल (24), उनकी एक वर्षीय बेटी उत्कर्षा जोविल, लक्ष्मण किस्कू सिंह (26), दिनेश प्रकाश सपकाल (43), सुप्रिया निवालकर (38), अर्नव निवालकर (11) और पार्वती सपकाल के रूप में की है. वहीं, जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने कहा है कि मलबे में अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं. पालघर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि सौभाग्यवश, जिस चॉल या मकान पर इमारत गिरी, वह खाली था.
उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर, इमारत के आसपास की सभी चॉलों को खाली करा दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. कदम ने बताया कि 2012 में निर्मित रमाबाई अपार्टमेंट में 50 फ्लैट हैं और ढहे हुए हिस्से में 12 अपार्टमेंट थे. वहीं, यह भी पता चला है कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार अपनी एक मासूम बेटी का पहला जन्मदिन मना रहा था. केक काटने के फौरन बाद ही बिल्डिंग ढह गई और मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पिता का कोई पता नहीं चल सका है.
