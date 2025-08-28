ETV Bharat / bharat

पालघर बिल्डिंग हादसा: मासूम बेटी के जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, मां-बेटी समेत अब तक 14 मौतें - MH PALGHAR VIRAR BUILDING COLLAPSE

पता चला है कि यह बिल्डिंग अवैध थी और शिकायत के बाद बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है. विस्तार से पढ़ें.

PALGHAR VIRAR BUILDING COLLAPSE
महाराष्ट्र के पालघर में इमारत ढहने से 14 की मौतें (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read

पालघर: महाराष्ट्र में पालघर के विरार में एक दस साल पुरानी और अवैध बिल्डिंग के ढहने मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इस हादसे पर अधिकारियों ने बताया कि मां-बेटी समेत 14 लोगों की मौत की खबर है. वहीं, छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना को करीब 30 घंटे बीत चुके हैं और एनडीआरएफ की टीमें समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे से छह शव निकाले जा चुके हैं, जबकि छह अन्य की विभिन्न अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई है. वसई विरार नगर निगम (वीवीएमसी) ने बताया कि छह लोग अभी भी इलाके के विभिन्न अस्पतालों और मुंबई के बाहरी इलाके नालासोपारा में भर्ती हैं. तीन अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने अवैध इमारत के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक अब तक बारह मृतकों में से सात की पहचान आरोही ओंकार जोविल (24), उनकी एक वर्षीय बेटी उत्कर्षा जोविल, लक्ष्मण किस्कू सिंह (26), दिनेश प्रकाश सपकाल (43), सुप्रिया निवालकर (38), अर्नव निवालकर (11) और पार्वती सपकाल के रूप में की है. वहीं, जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने कहा है कि मलबे में अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं. पालघर के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विवेकानंद कदम ने बताया कि सौभाग्यवश, जिस चॉल या मकान पर इमारत गिरी, वह खाली था.

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर, इमारत के आसपास की सभी चॉलों को खाली करा दिया गया है और उनमें रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. कदम ने बताया कि 2012 में निर्मित रमाबाई अपार्टमेंट में 50 फ्लैट हैं और ढहे हुए हिस्से में 12 अपार्टमेंट थे. वहीं, यह भी पता चला है कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार अपनी एक मासूम बेटी का पहला जन्मदिन मना रहा था. केक काटने के फौरन बाद ही बिल्डिंग ढह गई और मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, पिता का कोई पता नहीं चल सका है.

