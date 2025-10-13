ETV Bharat / bharat

70 भैंसों ने बुजुर्ग महिला को कर दिया मालामाल, हर रोज लाखों रुपये की हो रही कमाई

ईमानदारी, कड़ी मेहनत और गुणवत्ता के बल पर, उन्होंने धीरे-धीरे ग्राहकों का विश्वास हासिल किया और उनका कारोबार बढ़ता गया. दूध दुहने के बाद कुछ दूध बेच दिया जाता था, जबकि बचे हुए दूध से दही, मक्खन और घी बनाया जाता था.

दो भैंसों से शुरू हुआ सफर चंद्रकलाबाई प्रभुप्पा आलमखाने घर-घर जाकर दूध, गोबर और राख सिर पर लादकर बेचती थीं. रोज कमाना और खाना ही उनकी दिनचर्या थी. फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी. दूध बेचना उनका पारंपरिक पेशा था. उनके व्यवसाय का सफर उनके परिवार से मिली दो भैंसों से शुरू हुआ. 'प्रभु दूध डेयरी' अभी भी गुरुद्वारा क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यवसाय है.

आज भले ही उनकी 'प्रभु दूध डेयरी' की जिम्मेदारी चौथी पीढ़ी के पास चली गई हो, लेकिन 78 वर्षीय चंद्रकलाबाई आज भी उसी लगन से दुकान चलाती हैं. यह सफर न केवल आर्थिक सफलता का है, बल्कि मानवता, निष्ठा और आत्मविश्वास की छाप छोड़ने वाली एक प्रेरक कहानी भी है.

कभी सिर पर दूध-दही लेकर घर-घर घूमने वाली 'चंद्रकलाबाई' और साइकिल पर गांव-गांव जाकर कड़ावा (एक प्रकार का चारा) बेचने वाले प्रभु अप्पा ने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना से न केवल अपने व्यवसाय में, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बनाई है.

नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ की चंद्रकलाबाई और प्रभु अप्पा आलमखाने ने अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत से सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. सिर्फ दो भैंसों से शुरू हुआ उनका डेयरी व्यवसाय आज नांदेड़ में एक विश्वसनीय नाम बन गया है.

वह खुद घर-घर जाकर दूध बेचती थीं. बाद में, उन्होंने दूसरे किसानों से दूध खरीदकर बेचने का साहस दिखाया. चंद्रकलाबाई ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने छोटे से कारोबार को एक साम्राज्य में बदल दिया. देखा जाए तो वह सही मायने में एक प्रेरक उद्यमी बन गई हैं.

आज से 50 साल पहले सिर्फ दो भैंसों से शुरू हुआ उनका दूध का कारोबार आज नांदेड़ में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बन गया है. 10 साल तक, उन्होंने घर-घर जाकर दूध और दही बेचा. रोज़ सिर पर खाना ढोना, रोज पैसे कमाना और सिर्फ खाना ही उनके जीवन का हिस्सा था. फिर भी, वह कभी थकती नहीं थीं. उनकी ईमानदारी और गुणवत्ता के कारण, ग्राहकों ने उन पर भरोसा किया और कारोबार धीरे-धीरे बढ़ने लगा. 1985 में, उन्होंने 'प्रभु दूध डेयरी' नाम से एक छोटी सी दुकान शुरू की.

यह दुकान अब नांदेड़ की एक प्रसिद्ध डेयरी के रूप में जानी जाती है. आज उनकी डेयरी में 70 से ज्यादा छोटी-बड़ी भैंसें हैं. 78 साल की चंद्रकलाताई आज भी चैन से नहीं सोतीं. वह आज भी दुकान में बैठकर ही कारोबार चलाती हैं. उनकी लगन और समर्पण वाकई प्रेरणादायक है.

प्रभुप्पा आलमखाने बेचते थे कड़ाबा

चंद्रकलाबाई की तरह, उनके पति प्रभुप्पा आलमखाने भी एक ईमानदार, मेहनती और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी हैं. उन्होंने कड़बा (चारा) बेचने का कारोबार ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया. वह अपनी साइकिल से गांव-गांव जाते और किसानों से कड़बा उधार लेकर बेचते थे. इसके बाद, वह अगले दिन किसानों को कड़बा के पैसे लौटा देते थे. उनकी ईमानदारी इतनी थी कि किसान उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे. वहीं, चंद्रकलाबाई आज भी उसी उत्साह से काम करती हैं.

आज उनके परिवार की चौथी पीढ़ी इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है. न केवल दूध और दही, बल्कि सभी डेयरी उत्पाद, मिठाइयां और नमकीन भी बड़े पैमाने पर बेचे जाते हैं. 50 साल पहले दो दुधारू भैंसों से शुरू हुआ यह व्यवसाय आज 70 से ज्यादा भैंसों तक फैल चुका है. चंद्रकलाबाई आज भी उसी उत्साह से ये सारे काम कर रही हैं. भैंसों की देखभाल करना, उनका दूध निकालना, दही जमाना, गोबर के उपले बनाना और उन्हें दुकान पर बेचना. उनकी सफलता उनके जीवन भर के निरंतर परिश्रम का परिणाम है. उसी मेहनत का गर्व उनके और उनके परिवार के चेहरों पर साफ दिखाई देता है.

9 एकड़ में फैला फार्महाउस

चंद्रकलाबाई के पास मुरा, जाफर, पंढरपुरी और सोलापुरी नस्लों की भैंसें हैं. 9 एकड़ क्षेत्र में बने फार्महाउस में मवेशियों के लिए चारे की पूरी व्यवस्था की गई है. 9 एकड़ कृषि भूमि में चारे की खेती की गई है, जबकि आसपास के किसानों से गेहूं का भूसा, गन्ने के डंठल और अन्य आवश्यक चारा भी नियमित रूप से लिया जाता है. एक भूखंड पर एक बड़ा शेड बनाया गया है, जिसमें मवेशियों के रखरखाव की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस फार्म में प्रतिदिन लगभग 500 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो वर्तमान में 70 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है. इससे अकेले दूध की बिक्री से प्रतिदिन 35,000 रुपये की आय होती है.

दूध, पनीर, खोवा से एक लाख रुपये की आय

इसके अलावा, डेयरी में उत्पादित अन्य डेयरी उत्पादों में पनीर 360 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है. इससे दैनिक आय लगभग 40 से 50 हजार रुपये होती है. इसी प्रकार, खावा 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से डेढ़ से दो क्विंटल बिकता है. इससे प्रतिदिन लगभग 50 हजार रुपये की आय होती है. दूध, पनीर, खोवा और अन्य उत्पादों से कुल दैनिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है. कुल मिलाकर बुजुर्ग महिला चंद्रकलाबाई और उनके पति प्रभुप्पा आलमखाने की मेहनत के चर्चे पूरे इलाके में मशहूर हो चुके हैं.