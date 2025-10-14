ETV Bharat / bharat

उद्धव और राज ठाकरे साथ-साथ: निकाय चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से की मुलाकात

मुंबईः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव में गड़बड़ी किये जाने के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 'वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली' की गई. उन्होंने आरोप लगाया था कि, "मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट न देना इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव 'चुराने' के लिए बीजेपी से मिलीभगत की है."

महाराष्ट्र में एक बार फिर से यह मुद्दा उठा है. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है. इससे पहले विपक्षी दल के नेताओं को चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका सता रही है. विपक्षी दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात की.

एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे नेता राज ठाकरे सहित विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल द्वारा बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की भी उम्मीद है.