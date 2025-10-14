ETV Bharat / bharat

उद्धव और राज ठाकरे साथ-साथ: निकाय चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से की मुलाकात

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्षी दल के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात की.

maharashtra municipal elections
उद्धव और राज ठाकरे. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबईः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव में गड़बड़ी किये जाने के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 'वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली' की गई. उन्होंने आरोप लगाया था कि, "मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट न देना इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव 'चुराने' के लिए बीजेपी से मिलीभगत की है."

महाराष्ट्र में एक बार फिर से यह मुद्दा उठा है. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है. इससे पहले विपक्षी दल के नेताओं को चुनाव में गड़बड़ी होने की आशंका सता रही है. विपक्षी दल के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीईओ एस चोकालिंगम से मुलाकात की.

एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे नेता राज ठाकरे सहित विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की. चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल द्वारा बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की भी उम्मीद है.

राहुल गांधी के आरोपः

लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन का बूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा. इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाये. राहुल गांधी का कहना था महाराष्ट्र में पांच महीने में जितने नए वोटर जोड़े गए, वो पिछले पांच सालों में जोड़े गए कुल वोटर्स से भी ज़्यादा थे. जिससे संदेह पैदा हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY
RAJ THACKERAY
महाराष्ट्र निकाय चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी
MAHARASHTRA MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.