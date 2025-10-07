ETV Bharat / bharat

कन्नड़ नहीं जानते, फिर भी 'मिरर इमेज' में लिख डाली पूरी भगवद् गीता- जानिए कैसे!

कन्नड़ भाषा न जानने के बावजूद भगवद्गीता को 'मिरर इमेज' स्टाइल में लिखा और इसे उडुपी मठ को समर्पित किया.

Bhagavad Gita Kannada version
कन्नड़ भाषा में लिखी गीता को मठ में समर्पित किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उडुपीः महाराष्ट्र के अहमदनगर निवासी महिला क्रांति नित्यानंद नायक ने एक अनोखा कारनामा किया है. कन्नड़ भाषा न जानने के बावजूद उन्होंने भगवद्गीता को 'मिरर इमेज' स्टाइल में लिखा और इसे उडुपी मठ को समर्पित कर दिया. यह उपलब्धि कोटि गीता लेखन यज्ञ का हिस्सा है, जो विश्व कल्याण के लिए आयोजित हो रहा है.

यज्ञ में भागीदारी और समर्पणः

क्रांति नित्यानंद नायक ने पारीया पुत्तिगे मठाधीश श्री सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामीजी द्वारा शुरू किए गए कोटि गीता लेखन यज्ञ में हिस्सा लिया. इस यज्ञ का मकसद दुनिया की भलाई है. उन्होंने कन्नड़ भाषा में भगवद्गीता को 'मिरर इमेज' स्टाइल (जिसे लिग्राफी कहते हैं) में लिखा. यह गीता स्वामीजी को भेंट की गई.

Bhagavad Gita Kannada version
दर्पण छवि में लिखी भगवद् गीता. (ETV Bharat)

कन्नड़ न जानने वाले की खास उपलब्धिः

क्रांति नित्यानंद नायक को सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और मराठी आती है. वे कन्नड़ पढ़ या लिख नहीं सकती. फिर भी उन्होंने भगवद्गीता के 18 अध्यायों को मिरर इमेज में लिख डाला. यह स्टाइल इतना खास है कि इसे बिना आईने के पढ़ा ही नहीं जा सकता. यह उनकी साधना और लगन का कमाल है.

पहले भी बनाया विश्व रिकॉर्डः

क्रांति ने पहले भी ऐसा कमाल दिखाया है. उन्होंने ज्ञानेश्वरी की मराठी भाषा में लिखी भगवद्गीता को मिरर इमेज स्टाइल में सिर्फ 100 दिनों में पूरा किया. इसमें श्लोक और सारांश भी शामिल थे. इस वजह से उन्हें 'जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में जगह मिली.

यज्ञ में बढ़ रही भीड़ और प्रेरणाः

श्री मठ के इंटरनेशनल सेक्रेटरी प्रसन्नाचार्य ने बताया कि कोटि गीता लेखन यज्ञ में हाल के दिनों में भाग लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग गीता लिखने से प्रेरित होकर विशेष प्रतिभा दिखा रहे हैं.

दंपति को स्वामीजी ने किया सम्मानः

इस खास मौके पर स्वामीजी ने क्रांति नित्यानंद नायक और उनके पति इंजीनियर नित्यानंद नायक का स्वागत किया. उन्होंने दंपति को सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया. यह समर्पण यज्ञ को और मजबूत बनाने वाला कदम साबित हुआ.

क्या है मिरर इमेज स्टाइलः

दर्पण छवि यानी कि मिरर इमेज शैली एक ऐसी कलात्मक या ग्राफिक शैली है जिसमें किसी वस्तु या छवि का प्रतिबिम्ब दर्पण में देखे जाने वाले प्रतिबिंब जैसा दिखता है. जिसमें दायां पक्ष बाएं और बायां पक्ष दाएं दिखाई देता है. यह शैली ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी और कला में समरूपता, संतुलन और दृश्य रुचि पैदा करने के लिए उपयोग की जाती है. इसे सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से बनाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAGAVAD GITAUDUPI MATHकन्नड़ भाषा में भगवद् गीतादर्पण छवि में भगवद् गीताBHAGAVAD GITA WRITTEN IN KANNADA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरू हो गया चार्तुमास का आखिरी महीना, कार्तिक मास में करें तुलसी पूजा, मनोकामनाएं होंगी पूरी

4 से 6 महीनों में पेट्रोल वाहनों जितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत: नितिन गडकरी

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टीम का किया ऐलान, 3 दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.