महाराष्ट्र: शिरडी में मूसलाधार बारिश, प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आया साईं संस्थान

महाराष्ट्र के कई इलाकों में इन दिनों भीषण बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

Shirdi Rain damage
महाराष्ट्र के शिरडी में मूसलाधार बारिश के बाद भरा पानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 2:03 PM IST

महाराष्ट्र: मौसम विभाग (IMD) ने रविवार को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. इससे क्षेत्र में बारिश का दायरा बढ़ सकता है. वहीं, शिरडी में मूसलाधार बारिश से लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. साईं संस्थान लोगों की मदद के लिए आगे आया.

अहिल्यानगर के शिरडी में मूसलाधार बारिश हुई. शनिवार (27 सितंबर) शाम 6 बजे से शिरडी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई और रविवार सुबह तक बारिश जारी रही. इस बारिश के कारण लक्ष्मी नगर इलाके में नाले में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया और कई घरों में पानी घुस गया.

नतीजतन, 15 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा. इन परिवारों को तत्काल मंडई पैलेस होटल में स्थानांतरित कर दिया गया . स्थिति सामान्य होने तक होटल में निःशुल्क आवास: शिरडी के एक होटल व्यवसायी प्रतीक शेल्के ने मानवता का परिचय देते हुए इन सभी परिवारों को अपने होटल में निःशुल्क आवास प्रदान किया.

नागरिकों के ठहरने के लिए 21 कमरे उपलब्ध कराए गए हैं और उनके भोजन व नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि नागरिकों को तब तक होटल में ही रखा जाएगा जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती और उनके घरों का पानी निकल नहीं जाता. शेल्के ने यह भी स्पष्ट किया कि तब तक होटल के कमरे श्रद्धालुओं को किराए पर नहीं दिए जाएँगे. हर साल यही स्थिति: हर साल मानसून के दौरान लक्ष्मीनगर इलाके में ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है.

नाले से आने वाला पानी नागरिकों को भारी नुकसान पहुँचाता है, लेकिन प्रशासन कोई स्थायी उपाय नहीं करता. स्थानीय नागरिकों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. नागरिकों ने अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए कहा, 'आज पानी हमारे घर में घुस गया और हमारा जीवन तबाह हो गया.'

उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का कोई ठोस समाधान निकालने की भी माँग की. साईं बाबा संस्थान भी मदद के लिए आगे आया: इस बीच, पूर्व नगरसेवक नीलेश कोटे, पूर्व नगरसेवक मंगेश त्रिभुवन और शिरडी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी सतीश दिघे लक्ष्मीनगर में डेरा डाले हुए हैं.

इस जगह पर जेसीबी की मदद से पानी का रास्ता साफ़ करने का काम चल रहा है. साथ ही, साईं बाबा संस्थान भी यहाँ के नागरिकों की मदद के लिए आगे आया है. संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने बताया कि जिन नागरिकों के घर बाढ़ में डूब गए हैं, उनके लिए साईंबाबा संस्थान के भक्त निवास में रहने की सुविधा प्रदान की गई है.

