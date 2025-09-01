मुंबई: मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन का जल्दी समाधान निकलने की संभावना है. राज्य सरकार एक सितंबर को जारंगे पाटिल को एक प्रस्ताव भेजेगी. मराठा आरक्षण उप-समिति ने जरांगे के प्रस्ताव पर कानूनी सलाह मांगी है. मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा. इस प्रस्ताव में हैदराबाद गजट, सतारा और बॉम्बे गजट के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे शामिल होने की संभावना है.
कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार: राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया है. मराठा आरक्षण उपसमिति की बैठक रविवार, 31 अगस्त को हुई. इस बैठक में मनोज जारंगे पाटिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सर्राफ मौजूद थे. बैठक में कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया.
#WATCH | Mumbai | Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today chaired a meeting with officials on the Maratha reservation. Deputy CMs Eknath Shinde, Ajit Pawar also present.— ANI (@ANI) September 1, 2025
(Source: CMO) pic.twitter.com/r55emrApaJ
अदालत की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए: मुख्यमंत्री के साथ बैठक से पहले उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मीडिया से कहा, "जारंगे पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दों और उप-समिति की राय पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी. इसके बाद सरकार जरांगे पाटिल को प्रस्ताव भेजेगी. कोई भी फैसला लेते समय उसे अदालत के स्तर पर टिकना चाहिए. हम मंज़ूरी देते और फिर कोई अदालत जाकर स्थगन ले आता, इससे पूरी प्रक्रिया में देरी होती है और गलतफहमियां पैदा होती हैं."
सड़क जाम करने पर नाराजगीः मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की लड़ाई में पिछले कुछ महीनों में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं. उनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अब मुंबई के आजाद मैदान में बैठे हैं. हालाँकि, कुछ प्रदर्शनकारी सड़कें जाम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
उदाहरण के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसी संस्थाओं के सामने नारे लगाए जा रहे हैं. विखे पाटिल ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई.
मराठा आरक्षण का इतिहास: मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन गया है. 2018 से चल रही इस लड़ाई में कई अदालती लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मराठा आरक्षण रद्द कर दिया था, जिससे समाज में असंतोष पैदा हुआ था. जरांगे पाटिल के आंदोलन के साथ यह मुद्दा फिर से गरमा गया है. अब आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जरांगे पाटिल सरकार के नए प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.
