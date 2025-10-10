ETV Bharat / bharat

पेड़ों में मोबाइल बांध, क्या कर रहीं ये महिलाएं? 'टोटका' है या कोई मजबूरी

महाराष्ट्र सरकार ने 'लड़की बहिन' योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है.

ladki bahin scheme
महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार: महाराष्ट्र के धड़गांव तालुका में नर्मदा के किनारे स्थित खरदी खुर्द गांव की महिलाओं को सरकार की 'लड़की बहिन' योजना का लाभ उठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. दरअसल इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना आनिवार्य है. और, गांव में नेटवर्क कमजोर होने के कारण 'लड़की बहिन' को घंटों पहाड़ी पर बैठकर इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है.

राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है. उन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ई-केवाईसी करना है जहां न तो सड़कें हैं, न बिजली, न पीने के पानी की सुविधा और न ही कोई नेटवर्क है. इसके कारण महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

इस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नेटवर्क और तेज इंटरनेट की आवश्यकता होती है. लेकिन गांव में अच्छी सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को गांव छोड़कर नर्मदा के किनारे ऊंची पहाड़ी पर जाना पड़ता है. चूंकि पहाड़ी पर भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई महिलाएं अपने मोबाइल फोन को पेड़ों की शाखाओं पर डंडों से बांध देती हैं, ताकि सिग्नल मिलने के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो सके.

महिलाएं घंटों एक तरफ मोबाइल फोन और दूसरी तरफ नेटवर्क के इंतजार में बैठी रहती हैं. बेहद दुर्गम इलाकों में स्थित कुछ गांवों में, 'लड़की बहिन' को नेटवर्क की कमी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वेबसाइट चालू होती है तो 'ओटीपी' नहीं आता. इस समस्या के चलते कई महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ता है.

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया सुगम होने के बजाय, नेटवर्क की समस्या के कारण एक बड़ी परीक्षा बन गई है. खरदी खुर्द गांव में नेटवर्क की बड़ी समस्या है. आदिवासी महिलाओं को 'लड़की बहन योजना' के ई-केवाईसी के लिए नेटवर्क ढूंढना पड़ रहा है. महिलाओं की मांग है कि प्रशासन इस समस्या का तत्काल समाधान निकाले.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA GOVERNMENTMOBILE NETWORKमहाराष्ट्र में लड़की बहिन योजनामोबाइल नेटवर्कLADKI BAHIN SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.