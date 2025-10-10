ETV Bharat / bharat

पेड़ों में मोबाइल बांध, क्या कर रहीं ये महिलाएं? 'टोटका' है या कोई मजबूरी

नंदुरबार: महाराष्ट्र के धड़गांव तालुका में नर्मदा के किनारे स्थित खरदी खुर्द गांव की महिलाओं को सरकार की 'लड़की बहिन' योजना का लाभ उठाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. दरअसल इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना आनिवार्य है. और, गांव में नेटवर्क कमजोर होने के कारण 'लड़की बहिन' को घंटों पहाड़ी पर बैठकर इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है.

राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है. उन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए ई-केवाईसी करना है जहां न तो सड़कें हैं, न बिजली, न पीने के पानी की सुविधा और न ही कोई नेटवर्क है. इसके कारण महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

इस प्रक्रिया के लिए मोबाइल नेटवर्क और तेज इंटरनेट की आवश्यकता होती है. लेकिन गांव में अच्छी सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को गांव छोड़कर नर्मदा के किनारे ऊंची पहाड़ी पर जाना पड़ता है. चूंकि पहाड़ी पर भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई महिलाएं अपने मोबाइल फोन को पेड़ों की शाखाओं पर डंडों से बांध देती हैं, ताकि सिग्नल मिलने के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो सके.