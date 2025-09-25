ETV Bharat / bharat

आ गई तारीख... इस दिन 'गोल्डन डेटा' होगा लॉन्च, फर्जी लाभार्थियों की अब खैर नहीं, जानें पूरी डिटेल

मुंबई: महाराष्ट्र में 'गोल्डन डेटा' आने वाला है. 2 अक्टूबर, 2025 से लागू होने वाला यह डेटाबेस 15 करोड़ नागरिकों की जानकारी का भंडार है. इसके पीछे बड़ा लक्ष्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, फर्जी लाभार्थियों का पता लगाना और प्रशासन में तेजी लाना है.

सवाल यह है कि, आखिर में यह 'गोल्डन डेटा' है क्या. यह कैसे काम करेगा और इस बात की व्यापक समीक्षा कि क्या यह डिजिटल क्रांति वाकई में काम की चीज होगी.

'गोल्डन डेटा' वास्तव में क्या है?

'गोल्डन डेटा' महाराष्ट्र के लगभग 15 करोड़ नागरिकों का एक व्यापक और समग्र डेटाबेस है. इसमें प्रत्येक नागरिक की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी एकत्र की गई है. यह जानकारी आधार संख्या से जुड़ी 'महाआईडी' के माध्यम से केवल एक क्लिक पर उपलब्ध होगी. यह डेटा आयकर विभाग, परिवहन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों से एकत्र किया गया है.

आने वाले दिनों में इसमें नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी शामिल करने की योजना है. वर्तमान में, यह डेटाबेस टेस्टिंग फेज में है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने क शर्त पर बताया कि, इसे 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से सरकारी कार्यों में शामिल कर लिया जाएगा.

'गोल्डन डेटा' में क्या-क्या होगा?

इसमें आयु, लिंग, धर्म, जाति, आय वर्ग, शिक्षा, वाहन स्वामित्व, सरकारी योजनाओं का लाभ, बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी शामिल किया जाएगा.

फर्जी लाभार्थियों की जांच

'गोल्डन डेटा' का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का पता लगाना है. उदाहरण के लिए, 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना में, इस डेटाबेस की मदद से लगभग 26 लाख फर्जी लाभार्थियों का पता चला. इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु की 2.87 लाख महिलाओं ने आयु सीमा का दुरुपयोग करके योजना का लाभ उठाया, जिसके कारण उनके खातों में 431.70 करोड़ रुपये गलत तरीके से जमा हो गए.

इसके अलावा, 7.97 लाख मामलों में, एक ही परिवार की दो से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया, जिससे 1,197 करोड़ रुपये गलत लाभार्थियों तक पहुंच गए.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर इन फर्जी लाभार्थियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, इन मामलों का सत्यापन चल रहा है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा.