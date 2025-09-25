ETV Bharat / bharat

आ गई तारीख... इस दिन 'गोल्डन डेटा' होगा लॉन्च, फर्जी लाभार्थियों की अब खैर नहीं, जानें पूरी डिटेल

'गोल्डन डेटा' महाराष्ट्र के लगभग 15 करोड़ नागरिकों का एक व्यापक और समग्र डेटाबेस है.

Maharashtra government Golden Data to come on October 2
महाराष्ट्र में 'गोल्डन डेटा' आने वाला है (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 6:52 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र में 'गोल्डन डेटा' आने वाला है. 2 अक्टूबर, 2025 से लागू होने वाला यह डेटाबेस 15 करोड़ नागरिकों की जानकारी का भंडार है. इसके पीछे बड़ा लक्ष्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, फर्जी लाभार्थियों का पता लगाना और प्रशासन में तेजी लाना है.

सवाल यह है कि, आखिर में यह 'गोल्डन डेटा' है क्या. यह कैसे काम करेगा और इस बात की व्यापक समीक्षा कि क्या यह डिजिटल क्रांति वाकई में काम की चीज होगी.

'गोल्डन डेटा' वास्तव में क्या है?
'गोल्डन डेटा' महाराष्ट्र के लगभग 15 करोड़ नागरिकों का एक व्यापक और समग्र डेटाबेस है. इसमें प्रत्येक नागरिक की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जानकारी एकत्र की गई है. यह जानकारी आधार संख्या से जुड़ी 'महाआईडी' के माध्यम से केवल एक क्लिक पर उपलब्ध होगी. यह डेटा आयकर विभाग, परिवहन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों से एकत्र किया गया है.

आने वाले दिनों में इसमें नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी शामिल करने की योजना है. वर्तमान में, यह डेटाबेस टेस्टिंग फेज में है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने क शर्त पर बताया कि, इसे 2 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से सरकारी कार्यों में शामिल कर लिया जाएगा.

'गोल्डन डेटा' में क्या-क्या होगा?
इसमें आयु, लिंग, धर्म, जाति, आय वर्ग, शिक्षा, वाहन स्वामित्व, सरकारी योजनाओं का लाभ, बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी शामिल किया जाएगा.

फर्जी लाभार्थियों की जांच
'गोल्डन डेटा' का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का पता लगाना है. उदाहरण के लिए, 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन' योजना में, इस डेटाबेस की मदद से लगभग 26 लाख फर्जी लाभार्थियों का पता चला. इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु की 2.87 लाख महिलाओं ने आयु सीमा का दुरुपयोग करके योजना का लाभ उठाया, जिसके कारण उनके खातों में 431.70 करोड़ रुपये गलत तरीके से जमा हो गए.

इसके अलावा, 7.97 लाख मामलों में, एक ही परिवार की दो से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया, जिससे 1,197 करोड़ रुपये गलत लाभार्थियों तक पहुंच गए.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर इन फर्जी लाभार्थियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, इन मामलों का सत्यापन चल रहा है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा.

सरकारी योजनाओं का आसान क्रियान्वयन
'गोल्डन डेटा' के साथ, नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते समय अलग से सर्वे की आवश्यकता नहीं होगी. लाभार्थियों की आयु वर्ग, वित्तीय आय और भौगोलिक स्थिति की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी. इससे योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन तेज और कुशल होगा. यह डेटा योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण आधार होगा.

डेटा का व्यावसायिक उपयोग
महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और वित्तीय संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन के आधार पर 'समन्वय' नामक एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस डेटा का गैर-व्यक्तिगत (अनाम) रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है. इस डेटा के आधार पर, कंपनियों को नए उत्पाद या सेवाएं लॉन्च करने से पहले उचित जानकारी मिल सकेगी. जिससे उन्हें अधिक सटीक योजना बनाने में मदद मिलेगी.

अधिकारी ने यह भी बताया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लंबित है, लेकिन प्रस्ताव केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है और गोपनीयता के मुद्दों पर विचार किया गया है.

'गोल्डन डेटा' से क्या लाभ होंगे?

  • पारदर्शिता: सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियों पर लगाम लगेगा.
  • दक्षता: योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन तेज होगा.
  • लागत बचत: सर्वेक्षणों की आवश्यकता कम होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी.
  • डेटा-आधारित निर्णय: नागरिकों की ज़रूरतों के अनुसार नीतियां बनाई जा सकेंगी.
  • व्यावसायिक उपयोग: गैर-व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल से निजी क्षेत्र को बाज़ार अनुसंधान में मदद मिलेगी.

क्या गोल्डन डेटा से निजता का उल्लंघन होगा?
हालांकि, 'गोल्डन डेटा' प्रणाली बहुत उपयोगी है, फिर भी इसके उपयोग को लेकर कुछ संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं. खासकर, यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि नागरिकों की पर्सनल जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, यह डेटा निजी कंपनियों को केवल गुमनाम रूप में ही उपलब्ध कराया जाएगा. इसलिए गोपनीयता भंग होने की कोई संभावना नहीं है

'गोल्डन डेटा' पर काम जारी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब गोल्डन डेटा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, इस पर अभी काम जारी है. उन्होंने इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

