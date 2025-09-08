ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 9 की डूबने से मौत, 12 लापता

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गणेश विसर्जन के दौरान 9 लोगों की डूबने से मौत हुई, जबकि कई अन्य लापता और घायल हुए.

Etv Bharat
महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 12:39 AM IST

3 Min Read

मुंबई: गणेश विसर्जन के समापन के साथ रविवार को लाखों भक्तों ने प्रिय हाथी-मुख वाले भगवान गणेश को विदाई दी. इस दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विसर्जन के दौरान कम से कम नौ लोग डूब गए, जबकि 12 लोग लापता हो गए.

यह घटनाएँ ठाणे, पुणे, नांदेड, नाशिक, जलगाँव, वाशिम, पालघर और अमरावती जिलों से सामने आईं. पुणे जिले में तीन अलग-अलग घटनाओं में पांच लोग पानी की तेज धार में बह गए. एक अधिकारी ने बताया, "भामा नदी में वाकी खुर्द के पास दो लोग बह गए, जबकि शैल पिंपलगाँव में एक और व्यक्ति बह गया. एक व्यक्ति बिरवाड़ी के एक कुएं में गिर गया और एक 45 वर्षीय व्यक्ति खेड़ में बह गया. तीन शवों को बरामद किया गया."

नांदेड जिले के गंडेगाँव में भी तीन लोग एक नदी में बह गए, जिनमें से एक को समय रहते बचा लिया गया, जबकि बाकी दोनों की तलाश जारी थी. नांदेड पुलिस ने यह जानकारी दी. इसी तरह की घटनाएँ नाशिक और जलगाँव जिलों में भी हुईं. नाशिक में पांच लोग बह गए, जिनमें से दो शव बरामद किए गए, जबकि अन्य की तलाश जारी है. जलगाँव में तीन लोग अलग-अलग घटनाओं में बह गए.

ठाणे जिले के शाहापुर तालुका के मुंडेवाड़ी से तीन लोग भर्गवी नदी में बह गए, जब वे गणेश प्रतिमा विसर्जन के बाद लौट रहे थे. शाहापुर के तहसीलदार परमेश्वर कसुले ने बताया कि इनमें से दत्त लोटे और प्रतीप मुंडे के शव बरामद कर लिए गए, जबकि कुलदीप जाकरे की तलाश जारी है.

पालघर जिले में भी तीन लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक नदी में बह गए, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया से और रो-रो बोट की मदद से उन्हें बचा लिया गया. घटना शनिवार को दोपहर तीन बजे के आसपास नरंगी जेट्टी, वीरार (पश्चिम) में हुई.

वाशिम जिले में दो लोगों के डूबने की सूचना है, जिनमें से एक का शव बरामद किया गया. अमरावती में भी एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव आपदा प्रबंधन टीम ने बरामद किया.

मुंबई शहर में, जहां विसर्जन जुलूस कई घंटों तक चलते हैं, एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई और पांच अन्य लोग घायल हो गए. यह घटना रविवार सुबह साकी नाका के खैरानी रोड पर तब हुई, जब गणेश प्रतिमा एक लटकते हुए बिजली के तार से टकराई.

महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बीच राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों को तैनात किया गया है.

इसी बीच मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से भी एक दुखद घटना सामने आई, जहां दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. ये दोनों लड़के गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक नाले में गिर गए थे.

यह भी पढ़ें- मुंबई के 24 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, 18 घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN 2025NASHIK GANESH VISARJANPUNE IMMERSION TRAGEDYMAHARASHTRA DROWNING INCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.