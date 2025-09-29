ETV Bharat / bharat

'अनाथ से आत्मनिर्भर' : एक प्रतिशत आरक्षण महाराष्ट्र के 'लावारिस' बच्चों का बदल रहा जीवन

महिला एवं बाल विकास विभाग जिला अधिकारियों द्वारा गहन सत्यापन के बाद अनाथ प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जारी करता है.

Reservation for orphans
महाराष्ट्र विधानसभा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 7:35 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक सुधारात्मक कदम ने हज़ारों अनाथ बच्चों को अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 जनवरी, 2018 को अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत समानांतर आरक्षण की घोषणा की थी. यह योजना फरवरी 2018 में लागू की गई. महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अनाथ बच्चों के संघर्षों को मान्यता दी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 765 अनाथ युवाओं को इस प्रावधान के तहत सरकारी नौकरियां मिली हैं. इनमें से 4 उम्मीदवारों का चयन प्रतिष्ठित 'ए' श्रेणी की सेवाओं में, 65 का 'बी' श्रेणी में, 679 का 'सी' श्रेणी में, 12 का 'बी' और 'सी' दोनों श्रेणियों में, और 5 का 'डी' श्रेणी की सरकारी नौकरियों में हुआ है. उन्हें प्रशासनिक विभागों, पुलिस सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया.

इसके अलावा, 10 हजार 500 से अधिक बच्चों को अनाथ प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं. मुंबई के महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राजेश जाधव ने कहा, "आरक्षण नीति स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश को कवर करती है, जिससे विकास के समग्र अवसर पैदा होते हैं. इस पहल ने न केवल अनाथ बच्चों को नौकरी दी है, बल्कि उनके सपनों को भी बल दिया है."

Reservation for orphans
योगेश नागलवार. (ETV Bharat)

अनाथ योगेश को मिली नौकरीः

अमरावती के योगेश नागलवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खो देने के बाद, योगेश एक अनाथालय में पले-बढ़े. दसवीं कक्षा तक वहीं पढ़े. 18 साल की उम्र में उसे आश्रम छोड़ना पड़ा. अब उसके पास न तो कोई संसाधन थे और न ही भविष्य की कोई निश्चितता. लेकिन एक प्रतिशत आरक्षण ने उनकी किस्मत संवारने में मदद की.

योगेश का चयन महावितरण (महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड) में विद्युत सहायक के पद पर हुआ. अब वे पालघर जिले में तैनात हैं. योगेश ने कहा, "अगर यह आरक्षण न होता, तो मेरे लिए ऐसी नौकरी का सपना देखना भी नामुमकिन होता." सफलता के पीछे तर्पण फाउंडेशन का सहयोग बताया, जिसने उन्हें भोजन, आवास, ट्यूशन और भावनात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया.

