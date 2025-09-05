महिला IPS अफसर के साथ विवाद, अजित पवार बोले- मेरा इरादा ऐसा नहीं था

ETV Bharat / bharat

मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को ‘फटकारने’ और अवैध रूप से मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए कहने को लेकर एक वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल टेंशन स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे थे.

वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष पवार की इस मुद्दे पर आलोचना होने पर पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आईपीएस अफसर अंजना कृष्णा और अन्य अफसरों के काम में तब रुकावट डाली, जब वे सोलापुर जिले में अवैध ‘मुरुम’ मिट्टी खनन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे.

मामले में गुरुवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें अजित पवार फोन पर आईपीएस कृष्णा को डांटते हुए सुनाई दे रहे हैं. इस पर पवार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर हालात शांत रहे और विवाद आगे नहीं बढ़े.’’

पवार ने कहा कि वह कानून के शासन को अहमियत देते हैं और पुलिस बल और उसके अफसरों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं.