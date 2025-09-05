ETV Bharat / bharat

महिला IPS अफसर के साथ विवाद, अजित पवार बोले- मेरा इरादा ऐसा नहीं था

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महिला आईपीएस अधिकार को फटकारने के मामले में अपनी सफाई दी है.

MAHARASHTRA DEPUTY CM AJIT PAWAR
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 6:45 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को ‘फटकारने’ और अवैध रूप से मिट्टी खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए कहने को लेकर एक वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, बल्कि केवल टेंशन स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे थे.

वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष पवार की इस मुद्दे पर आलोचना होने पर पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है. पुलिस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आईपीएस अफसर अंजना कृष्णा और अन्य अफसरों के काम में तब रुकावट डाली, जब वे सोलापुर जिले में अवैध ‘मुरुम’ मिट्टी खनन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे.

मामले में गुरुवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें अजित पवार फोन पर आईपीएस कृष्णा को डांटते हुए सुनाई दे रहे हैं. इस पर पवार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद कानून प्रवर्तन में हस्तक्षेप करना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर हालात शांत रहे और विवाद आगे नहीं बढ़े.’’

पवार ने कहा कि वह कानून के शासन को अहमियत देते हैं और पुलिस बल और उसके अफसरों के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हैं, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं.

इतना ही नहीं डिप्टी सीएम पवार ने कहा, ‘‘मैं पारदर्शी शासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और यह सुनिश्चित करूंगा कि मिट्टी खनन सहित हर अवैध गतिविधि से कानून के मुताबिक कड़ाई से निपटा जाए.’’

एनसीपी (SP) विधायक रोहित ने किया चाचा अजित पवार का बचाव
एक वीडियो में एक महिला आईपीएस अधिकारी को कथित तौर पर धमकाने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को शुक्रवार को उनके भतीजे और प्रतिद्वंद्वी एनसीपी (SP) विधायक रोहित पवार का समर्थन मिला, जिन्होंने उन्हें सहयोगियों द्वारा बिछाए गए "जाल" का शिकार बताया.

एनसीपी (SP) महासचिव रोहित पवार ने दावा किया कि अजित पवार के गठबंधन सहयोगियों ने सोलापुर जिले में 'मुरम' मिट्टी (सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में इस्तेमाल होने वाली) के अवैध उत्खनन को लेकर उनके और आईपीएस अधिकारी के बीच हुई बातचीत को जानबूझकर अलग मोड़ देने की कोशिश की है.

विपक्षी विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अजितदादा (राजनीतिक हलकों में और उनके समर्थकों द्वारा उपमुख्यमंत्री को इसी नाम से पुकारा जाता है) को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे जाल बिछा रहे हैं." अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, भाजपा और शिवसेना की सहयोगी है, और ये तीनों दल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक हैं.

ये भी पढ़ें- लेडी आईपीएस अफसर पर भड़के अजित पवार, बोले- कार्रवाई रोकिए ...

IPS OFFICER ANJANA KRISHNAMAHARASHTRA GOVERNMENTVIDEO CALL CONTROVERSYMAHARASHTRA DEPUTY CM AJIT PAWAR

