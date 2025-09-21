ETV Bharat / bharat

एकनाथ शिंदे के 'एक्स' हैंडल पर पाकिस्तानी झंडा! साइबर क्राइम टीम कर रही जांच

एकनाथ शिंदे. (File) ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 21, 2025 at 2:39 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 2:51 PM IST 2 Min Read

मुंबईः एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण में आज 21 सिंतबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे मैच ने क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. रात 8 बजे शुरू होने वाले इस टी-20 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को हराने के इरादे से उतरेगी. ग्रुप स्टेज में पहले भी पाकिस्तान की टीम भारत से हार चुकी है. क्या है मामलाः ऐसे गरमाए माहौल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक X हैंडल (@mieknathshinde) के हैक हो जाने की घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. रविवार सुबह अचानक शिंदे के X अकाउंट पर हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की, दोनों इस्लामिक देशों के झंडों की इमेज पोस्ट कर दीं. यह सब कुछ मिनटों में वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. साइबर पुलिस को किया अलर्टः

