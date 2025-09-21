एकनाथ शिंदे के 'एक्स' हैंडल पर पाकिस्तानी झंडा! साइबर क्राइम टीम कर रही जांच
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'एक्स' हैंडल रविवार को हैक हो गया. हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की के झंडों की तस्वीरें पोस्ट कर दीं.
Published : September 21, 2025 at 2:39 PM IST|
Updated : September 21, 2025 at 2:51 PM IST
मुंबईः एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण में आज 21 सिंतबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे मैच ने क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. रात 8 बजे शुरू होने वाले इस टी-20 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम पाकिस्तान को हराने के इरादे से उतरेगी. ग्रुप स्टेज में पहले भी पाकिस्तान की टीम भारत से हार चुकी है.
क्या है मामलाः
ऐसे गरमाए माहौल में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक X हैंडल (@mieknathshinde) के हैक हो जाने की घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. रविवार सुबह अचानक शिंदे के X अकाउंट पर हैकर्स ने पाकिस्तान और तुर्की, दोनों इस्लामिक देशों के झंडों की इमेज पोस्ट कर दीं. यह सब कुछ मिनटों में वायरल हो गया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.
साइबर पुलिस को किया अलर्टः
घटना की जानकारी मिलते ही शिंदे के कार्यालय ने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को अलर्ट कर दिया. एक अधिकारी ने बताया, "हमने फौरन साइबर क्राइम पुलिस को सूचित किया. डिप्टी सीएम के X हैंडल की जिम्मेदारी संभालने वाली हमारी टीम ने बाद में अकाउंट वापस ले लिया." अधिकारी ने आगे कहा कि अकाउंट को ठीक करने में 30 से 45 मिनट लगे, और अब सब कुछ सामान्य है. पुलिस जांच कर रही है कि हैकर्स किस देश से सक्रिय थे और मकसद क्या था.
कौन हैं एकनाथ शिंदेः
महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं, जो शिवसेना (शिंदे गुट) के संस्थापक और वर्तमान में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार के उपमुख्यमंत्री हैं. 2022 में उद्धव ठाकरे सरकार गिराने वाली उनकी बगावत ने राज्य की सियासत बदल दी थी. वे हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, और पाकिस्तान जैसे सीमा विवादों पर कड़ा रुख अपनाते हैं. उनके X हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वे सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं.
