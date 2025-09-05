मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है. इस वीडियो में अजित पवार और सोलापुर के करमाला की डीएसपी अंजना कृष्णा के बीच तीखी बहस हो रही है. जानकारी के मुताबिक मुरुम उत्खनन पर कार्रवाई करने के लिए डीएसपी वहां पहुंची थीं.

वहीं, स्थानीय निवासियों और मुंबई पुलिस के बीच हुए विवाद के समय एक एनसीपी कार्यकर्ता ने अजित पवार को फोन घुमा दिया और पूरी बात बताई. उसके बाद दोनों में यह विवाद हुआ. वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह भी पता चला है कि महिला आईपीएस अधिकारी ने डिप्टी सीएम अजित पवार को पहचानने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद बहस और बढ़ गई.

डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला IPS अधिकारी के बीच तीखी बहस (ETV Bharat)

माधा तालुका के कुर्डू गांव में अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद डीएसपी अंजना कृष्णा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस टीम के बीच बहस शुरू हो गई. एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को सीधे फोन किया. जब कॉल चल रही थी, तब फोन सीधे डीएसपी अंजना कृष्णा को सौंप दिया गया. इस समय, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और आईपीएस अधिकारी कृष्णा के बीच कथित बहस हुई.

उसके बाद, ग्राम राजस्व अधिकारी प्रीति शिंदे ने सरकारी काम में बाधा डालने के आधार पर शिकायत दर्ज की है. इस शिकायत के बाद 15 से 20 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसमें एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप, नितिन माली, संतोष कापरे और अन्ना धने सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं. राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारी निकासी रोकने के लिए वहां पहुंचे. हालांकि, कुछ एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को रोक दिया. वे उनसे बहस करने लगे.

डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला IPS अधिकारी के बीच तीखी बहस (ETV Bharat)

उसी समय एनसीपी पदाधिकारी बाबा जगताप ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को एक आवाज कॉल किया और फोन सीधे महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को दे दिया. इसके बाद, प्रशासन का पक्ष लेने के बजाय, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कथित वायरल वीडियो में महिला आईपीएस अधिकारी को कठोर शब्द कहे. इस मामले पर किसान नेता अतुल खुसे ने घटना की जानकारी दी और खुलासा किया कि यह मुरुम उपास अवैध था. इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मांग की है कि महिला आईपीएस अधिकारी तुरंत माफी मांगें. अन्यथा, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि वह सोलापुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करेंगे.

इस विवाद पर एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता आनंद परांजपे का कहना है कि उस वीडियो कॉल का गलत मतलब निकाला जा रहा है. डिप्टी सीएम ने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से बात की थी.

