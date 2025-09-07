ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद में बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया

महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच ने हैदराबाद में बड़े मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है.

Maharashtra Crime Branch
दवा निर्माण यूनिट पर छापा (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

September 7, 2025

मुंबई: देशभर में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इसकी जड़ें तेलंगाना के हैदराबाद से जुड़ी हैं. इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने चेरलापल्ली स्थित एक उद्योग में मादक पदार्थ मेफेड्रिन का निर्माण कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

उद्योग से 5.96 किलोग्राम मेफेड्रिन, 35,500 लीटर केमिकल और 950 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया गया, जिसकी कीमत 11.58 करोड़ रुपये बताई जा रही है. आरोपियों को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया गया और मामला शनिवार को प्रकाश में आया.

दवा निर्माण यूनिट का पर्दाफाश
गौरतलब है कि मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी की जांच के दौरान इस दवा निर्माण यूनिट का पर्दाफाश हुआ था. महाराष्ट्र में मीरा भयंदर और वसई विरार कमिश्नरेट पुलिस ने 8 अगस्त को एक महिला से 105 ग्राम मेफेड्रिन जब्त किया. आरोपी की पहचान बांग्लादेशी नागरिक फातिमा मुराद शेख उर्फ ​​मोल्ला के रूप में हुई है.

Maharashtra Crime Branch
दवा निर्माण यूनिट पर छापा (ETV Bharat)

आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 178 ग्राम मेफेड्रिन जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1.58 करोड़ रुपये है. 23.97 लाख रुपये, फोन और कारें जब्त की गईं. आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि ड्रग्स हैदराबाद के चेरलापल्ली से आ रहे थे.

वाग्देवी लैबोरेटरीज पर छापेमारी
इसी सिलसिले में मीरा भयंदर और वसई विरार अपराध जांच प्रभाग-4 के इंस्पेक्टर प्रमोद के नेतृत्व में एक टीम दो दिन पहले हैदराबाद शहर पहुंची. चेरलापल्ली के फेज-5 स्थित नवोदय कॉलोनी स्थित वाग्देवी लैबोरेटरीज पर अचानक छापेमारी के दौरान एक दवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्दाफाश हुआ. इसके मालिक वोलेटी श्रीनिवास विजय और उनके सहायक तानाजी पंडरीनाथ पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अदालत से ट्रांजिट वारंट प्राप्त करने के बाद उन्हें मुंबई ले जाया गया.

Maharashtra Crime Branch
दवा निर्माण यूनिट पर छापा (ETV Bharat)

मेफेड्रिन का निर्माण शुरू
रामनगर इलाके के निवासी वोलेटी श्रीनिवास विजय एक प्रमुख दवा कंपनी में काम करते थे और उन्होंने चार साल पहले चेरलापल्ली औद्योगिक क्षेत्र की नवोदय कॉलोनी में जालंधर रेड्डी की एक इमारत किराए पर ली थी. उन्होंने वाग्देवी लैबोरेटरीज नाम से एक कंपनी बनाई और सभी को यह विश्वास दिलाया कि वह मेडिसन प्रोडक्ट बनाते हैं. फिर, उन्होंने चुपचाप से मेफेड्रिन का निर्माण शुरू कर दिया.पुलिस को संदेह है कि इन दवाओं की आपूर्ति महाराष्ट्र और देश भर में की जा रही है.

