'राहुल गांधी की Gen Z से अपील काम नहीं करेगी', CM फडणवीस ने विपक्ष के नेता पर साधा निशाना

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश में कथित वोट चोरी को रोकने के लिए Gen-Z से आगे आने की अपील को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल की अपील काम नहीं करेगी. मुंबई में एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जेन-जेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

उन्होंने कहा, "जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है, वह वहां रह सकता है...भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है. जेन जेड अलग तरीके से सोचता है. राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है. जेन जेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी."

राहुल गांधी ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार "वोट चोरों को संरक्षण" दे रहे हैं. 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में जेन जेड सहित देश के युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी को रोकने की अपील की थी. गांधी ने कहा, "देश के युवा, देश के छात्र, देश के Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं."