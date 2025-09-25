ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी की Gen Z से अपील काम नहीं करेगी', CM फडणवीस ने विपक्ष के नेता पर साधा निशाना

राहुल गांधी देश में कथित वोट चोरी को रोकने के लिए Gen-Z से आगे आने की अपील की थी. फडणवीस ने उनपर हमला बोला है.

Maharashtra CM Fadnavis attacks Rahul Gandhi for appeal to Gen Z to stop vote theft
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File/ ANI)
By ANI

Published : September 25, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश में कथित वोट चोरी को रोकने के लिए Gen-Z से आगे आने की अपील को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल की अपील काम नहीं करेगी. मुंबई में एक मीडिया कार्यक्रम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जेन-जेड के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

उन्होंने कहा, "जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है, वह वहां रह सकता है...भारत के युवाओं के पास विरोध करने का समय नहीं है. जेन जेड अलग तरीके से सोचता है. राहुल गांधी के पास सरकार गिराने के लिए कोई और नहीं है. जेन जेड से उनकी अपील काम नहीं करेगी."

राहुल गांधी ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने दावा किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार "वोट चोरों को संरक्षण" दे रहे हैं. 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में जेन जेड सहित देश के युवाओं से चुनावों में कथित वोट चोरी को रोकने की अपील की थी. गांधी ने कहा, "देश के युवा, देश के छात्र, देश के Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं."

राहुल गांधी ने वोट को हटाने की प्रक्रिया पर जोर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से "बहाने बनाना बंद" करने और कर्नाटक सीआईडी ​​को तुरंत सबूत सौंपने की मांग की. उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता धोखाधड़ी की जांच में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को कथित तौर पर "सहयोग न करने" के लिए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी. राहुल गांधी ने दावा किया कि कथित वोटर धोखाधड़ी की जांच दो साल से अधिक समय से रुकी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग सीआईडी ​​द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं दे रहा है. उन्होंने इसे इस बात का सबूत बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं.

उन्होंने मांग की कि ईसीआई एक सप्ताह के भीतर मांगे गए आंकड़े जारी करे, क्योंकि कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने भी आंकड़े मांगे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया.

