मुंबई: महाराष्ट्र में जल्द 15,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होने वाली है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को पुलिस विभाग में भर्ती को मंजूरी दे दी. रिपोर्ट के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक में मौजूद नहीं थे.

कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा में ढील दी गई है. बयान में कहा गया है कि यह भर्ती 2024 और 2025 में रिक्त रह गए पदों के आधार पर की जाएगी.

15,000 पुलिसकर्मियों में से 12,399 कांस्टेबल, 234 कांस्टेबल ड्राइवर, 25 बैंडमैन, 2,393 सशस्त्र कांस्टेबल और 580 जेल कांस्टेबल के पद शामिल हैं.

कैबिनेट ने 2022 और 2023 में अपनी नियुक्ति से चूक गए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में ढील देने को भी मंजूरी दी. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांस्टेबल राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रिक्त पदों के कारण पुलिस बल में तनाव बढ़ता है.

बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी राज्य विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था.

इसके अलावा, महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोलापुर-पुणे-मुंबई मार्ग पर हवाई सेवाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding) को भी मंजूरी दी है. बयान में कहा गया है कि सोलापुर हवाई अड्डा उड़ान योजना के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों में से एक होगा.

इस निर्णय के अनुसार, स्टार एयर को मुंबई-सोलापुर और पुणे-सोलापुर मार्गों के लिए प्रति यात्री 3,240 रुपये का भुगतान किया जाएगा. सरकार ने इस योजना के लिए 17.97 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. इससे लागत कम करने में मदद मिलेगी.

बयान में कहा गया है कि सोलापुर हवाई अड्डे पर उड़ान योजना लागू होने के बाद यह प्रावधान समाप्त हो जाएगा.

एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने सामाजिक न्याय विभाग के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ऋण के गारंटर के लिए मानदंडों में ढील दी है.

