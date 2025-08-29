गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि, 2023-24 के लिए ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन ( energy efficiency) के संदर्भ में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा को टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया है.
एसईईआई 2024 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 36 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन का आकलन करता है. यह सूचकांक राज्य-स्तरीय डेटा निगरानी को संस्थागत बनाने, ऊर्जा पदचिह्न प्रबंधन पर नज़र रखने, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और राज्यों में ऊर्जा दक्षता में प्रतिस्पर्धी सुधारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के महानिदेशक आकाश त्रिपाठी ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि, भारत का ऊर्जा परिवर्तन केवल जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं का जवाब नहीं है. यह नवाचार, लचीलेपन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक रणनीतिक अवसर है. उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन और 2030 तक एमिशन तीव्रता में 45 फीसदी की कमी लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा दक्षता एक आधारभूत स्तंभ के तौर पर उभर रही है, जो सभी क्षेत्रों में प्रभावी, कम लागत वाले समाधान प्रदान करती है."
उन्होंने कहा कि, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स (SEEI) 2024 इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. त्रिपाठी ने कहा कि, यह संस्करण जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, क्षेत्रीय परिणामों और मापनीय प्रगति पर अधिक जोर देता है. भवन, उद्योग, परिवहन, डिस्कॉम और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों का मूल्यांकन करके, यह भारत के ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है.
सूचकांक के छठे संस्करण में भवन, उद्योग, नगरपालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) और विभिन्न क्षेत्रों की पहलों सहित सात प्रमुख माँग क्षेत्रों में 66 संकेतकों के साथ एक उन्नत कार्यान्वयन-केंद्रित ढांचा शामिल है.
नया ढांचा ऊर्जा सेवा कंपनियों (ESCO) मॉडल, भवनों के लिए स्टार रेटिंग, एमएसएमई क्लस्टर प्रोफाइलिंग, पीएटी योजना विस्तार, ईवी मांग-पक्ष प्रोत्साहन और डिस्कॉम के मांग-पक्ष प्रबंधन प्रयासों जैसी उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है. यह ढांचा ऊर्जा ऑडिट, रेट्रोफिट, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसी राज्य-नेतृत्व वाली पहलों का मूल्यांकन करके जमीनी कार्यान्वयन पर जोर देता है.
एसईईआई 2023 की तुलना में, अग्रणी राज्यों की संख्या सात से घटकर पांच हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु इस स्थिति को बनाए हुए हैं. दो राज्य असम और केरल, उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दावेदारों में वर्गीकृत किया गया है.
एसईईआई विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर प्रकाश डालता है और ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है. भवन निर्माण क्षेत्र में, 24 राज्यों ने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) 2017 को अधिसूचित किया है, और 20 राज्यों ने इसे नगरपालिका उप-नियमों में एकीकृत किया है. उद्योग क्षेत्र में 10 राज्यों ने एमएसएमई ऊर्जा दक्षता नीतियों को अपनाया है, जबकि सात राज्यों ने गैर-पीएटी उद्योगों के लिए अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा (एमईए) अनिवार्य की है.
नगरीय स्थिरता के क्षेत्र में, 25 राज्यों ने जलवायु कार्य योजनाएं या ताप कार्य योजनाएं विकसित की हैं, जिनमें से 12 ने राज्य द्वारा नामित एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग की सूचना दी है.
परिवहन क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाया गया है, जहां 31 राज्यों ने राज्य विद्युत गतिशीलता नीतियों को लागू किया है और 14 राज्यों ने इमारतों में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को अनिवार्य किया है. कृषि क्षेत्र में, 13 राज्य एकीकृत शीत भंडारण और सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें से केरल में ऊर्जा-कुशल या सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों को अपनाने का प्रतिशत 74 है.
डिमांड साइड मैनेजमेंट (DSM) रणनीतियों को अपनाने में हो रही वृद्धि पर भी प्रकाश डालता है, जहां 11 राज्यों ने अपनी समग्र राजस्व आवश्यकता (ARR) में डिमांड साइड मैनेजमेंट कार्य योजनाओं को शामिल किया है.
एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएं (SEEAPs) विकसित की हैं, जबकि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भारत के राष्ट्रीय जलवायु और ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के अनुरूप, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऊर्जा परिवर्तन पर राज्य-स्तरीय संचालन समितियों (एसएलएससी) के गठन की सूचना दी है.
एसईईआई 2024 एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो उप-राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता कार्यों का मार्गदर्शन करता है और भारत के ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करता है. यह सूचकांक राज्यों को अपने ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे भारत के व्यापक जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में योगदान मिलता है.
