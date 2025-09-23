ETV Bharat / bharat

महाप्रभु के आभूषण पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में किया गया शिफ्ट, 1978 में हुआ था आभूषणों का अंतिम मूल्यांकन

पुरी जगन्नाथ मंदिर ( ANI )

September 23, 2025

पुरी: भगवान जगन्नाथ के रत्न मूल रत्न भंडार में शिफ्ट कर दिए गए हैं. मंदिर प्रशासन ने पूर्व निर्णय के अनुसार रत्नों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. नियमों के मुताबिक, एक चाबी मंदिर प्रशासन को, एक चाबी गजपति महाराज के प्रतिनिधि को और एक चाबी कोषाध्यक्ष को दी गई है. रत्नों के जीर्णोद्धार के लिए, 18 जुलाई, 2024 को आंतरिक और बाहरी रत्न भंडार के सभी रत्नों को मंदिर के अंदर खातशेज और चांगडा घरों में बने एक अस्थायी स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है. मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी की जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह 10:55 बजे से दोपहर 2:55 बजे तक सभी रत्नों को अस्थायी स्ट्रांग रूम से मूल रत्नभंडार में स्थानांतरित कर दिया गया. इसके बाद, आंतरिक रत्नभंडार (भीतरा रत्नभंडार) को सील कर दिया गया और राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, पुरी जिला कलेक्टर की देखरेख में रत्नभंडार की चाबियां जिला कोषागार में जमा कर दी गईं. वहीं, नियम के मुताबिक, एक चाबी मंदिर प्रशासन को, एक चाबी गजपति महाराज के प्रतिनिधि को और एक चाबी कोषाध्यक्ष को दी गई है. हालांकि, रत्नों और आभूषणों का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा आगे के निर्देश जारी होने के बाद नए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा. आज, रत्नों और आभूषणों को खजाने में शिफ्ट करने की प्रक्रिया से पहले, खजाने की उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति बिश्वनाथ रथ, मंदिर के मुख्य प्रशासक, पुरी के जिला मजिस्ट्रेट, एसपी और मंदिर के मुख्य प्रशासक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ने पहले मंदिर के किनारे स्थित देवताओं के दर्शन किए और फिर भगवान के दर्शन किए.

उन्होंने भगवान से रत्नों और आभूषणों के सुचारू हस्तांतरण के लिए प्रार्थना की. इसके बाद, सुबह 10:55 बजे, आंतरिक और बाहरी दोनों खजानों के सभी रत्न और आभूषण मंदिर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम से मुख्य खजाने में शिफ्ट कर दिए गए. बता दें कि, 24 जुलाई, 2024 को सबसे पहले रत्न भंडार खोला गया और उसकी स्थिति की जांच की गई. बाद में, 18 जुलाई को, बाहरी और आंतरिक दोनों रत्न भंडार के सभी रत्न और आभूषण कड़ी सुरक्षा में अलमारियों और संदूकों सहित मंदिर के अंदर एक अस्थायी स्ट्रांग रूम में रख दिए गए. बाद में, रत्न भंडार को जीर्णोद्धार के लिए एएसआई को सौंप दिया गया. रत्न भंडार उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "जुलाई 2025 में रत्न भंडार का जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद, एएसआई ने मंदिर का प्रशासन रत्न भंडार को सौंप दिया." हालांकि, सरकार की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आने के बाद, रत्न भंडार के सभी रत्नों और आभूषणों का मूल्यांकन किया जाएगा. रत्नों और आभूषणों का अंतिम मूल्यांकन 1978 में हुआ था, और आने वाले दिनों में मूल्यांकन के दौरान उस सूची का मिलान किया जाएगा. रत्नों और आभूषणों को रत्न भंडार में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के लिए आज सुबह 9:30 बजे से भक्तों के लिए दर्शन बंद कर दिए गए थे. पुलिस ने मंदिर में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाई है. हालांकि, रत्नों और आभूषणों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आज सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, जगन्नाथ भक्त अब रत्नों और आभूषणों के मूल्यांकन का इंतजार कर रहे हैं. ये भी पढ़ें: जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने की हुई कोशिश की, पुलिस ने रांची के शख्स को धर दबोचा

Last Updated : September 23, 2025 at 8:32 PM IST