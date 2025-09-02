पटना: यूं तो बिहार में विधानसभा चुनाव और सरकार गठन की कई दिलचस्प घटनाएं हैं लेकिन 1967 का चुनाव कई मायनों में खास था. उस ऐतिहासिक चुनाव के बाद राज्य में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ऐसे शख्स आसीन हुए, जो अपनी पार्टी के अकेले विधायक थे. हालांकि उनकी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली लेकिन उनके नाम कई खास उपलब्धियां दर्ज हैं.

चौथे चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिला बहुमत: 1952, 1957 और 1962 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी लेकिन 1967 में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था. 318 सदस्यीय विधानसभा में 128 विधायकों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा कलह थी कि विधायक दल का नेता बनने के बावजूद महेश प्रसाद के नाम पर सहमति नहीं बन पाई.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस: पूर्व मंत्री महेश प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस के कई दिग्गजों ने मोर्चा खोल दिया. 32 विधायकों ने उनके नाम का विरोध करते हुए पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी. हालात ऐसे बन गए कि कांग्रेस ने सरकार बनाने की अपनी दावेदारी छोड़ दी. ऐसे में राज्यपाल अनंत शयनम आयंगर ने कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में बनी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार: जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तब गैर कांग्रेस दलों ने मिलकर सरकार बनाने की पहल की. कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, जनसंघ और अन्य दलों ने मिलकर 'संविद' (संयुक्त विधायक दल) सरकार का गठन किया. कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के एकमात्र विधायक महामाया प्रसाद सिन्हा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि कर्पूरी ठाकुर उप-मुख्यमंत्री बने.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

सीएम को हराकर विधायक बने थे महामाया प्रसाद: जानकार बताते हैं कि गैर-कांग्रेस दलों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पास सबसे अधिक विधायक था. कर्पूरी ठाकुर उसके नेता थे. ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन माहौल उनके खिलाफ चल गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को पटना पश्चिम विधानसभा सीट पर हराने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई.

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार गठन: सरकार चलाने के लिए सभी दलों ने 33 सूत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर रजामंदी दी लेकिन अलग-अलग मुद्दों और कई नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जनवरी 1968 में ये सरकार गिर गई. इस तरह पहली मिली-जुली सरकार महज 329 दिन ही चल पाई.

किस दल को कितनी सीटें?: 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 128 सीटें मिली थीं, जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 68, भारतीय जनसंघ को 26, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18, सीपीआई को 24, जन क्रांति दल को 13, स्वतंत्र पार्टी को 3, सीपीआईएम को 4, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को एक सीट मिली थी. वहीं 33 निर्दलीय विधायक जीतकर आए थे. महामाया प्रसाद सिन्हा की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी चूकि मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं थी, लिहाजा उनको भी निर्दलीय विधायकों की श्रेणी में ही रखा गया.

ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"1967 में एक निर्दलीय विधायक ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पटकनी दे दी थी. पटना पश्चिम जो अब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जाना जाता है. वहां से उस समय के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय (केबी सहाय) मैदान में थे लेकिन महामाया प्रसाद सिन्हा ने सात हजार वोटों के अंतर से हरा दिया था. जिस वजह से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी. मुख्यमंत्री बनने के पीछे भी यही एक बड़ी वजह साबित हुई."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

'छात्रों के लिए अपना कुर्ता फाड़ लिया': वरिष्ठ पत्रकार कैलाश कश्यप बताते हैं कि महामाया प्रसाद सिन्हा ने केवल कुशल राजनेता और प्रखर वक्ता थे, बल्कि अक्खड़पन के लिए भी मशहूर थे. वे एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार जब छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना हुई तो वह भी उनके साथ सड़क पर उतर गए. इस दौरान उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया.

वरिष्ठ पत्रकार कैलाश कश्यप (ETV Bharat)

"कांग्रेस की सरकार में महेश प्रसाद बिहार के परिवहन मंत्री थे. गाड़ी वालों से किसी बात को लेकर छात्रों की भिड़ंत हो गई. गाड़ी वालों ने छात्रों को पीट दिया, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया. महामाया प्रसाद सिन्हा भी छात्रों के समर्थन में उतर गए. जब छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उन्होंने गुस्से में अपना कुर्ता तक फाड़ दिया. वह हमेशा युवाओं और छात्रों के हित की बात करते थे."- कैलाश कश्यप , वरिष्ठ पत्रकार

'महामाया बाबू का कार्यकाल शानदार': कैलाश कश्यप कहते हैं कि भले ही एक साल के अंदर महामाया प्रसाद की सरकार गिर गई लेकिन उन्होंने शानदार काम किया था. उनके शासनकाल को उस जमाने में स्वर्णिम काल भी कहा जाता है. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी तारीफ की थी.

राजेंद्र प्रसाद ने भी की थी तारीफ: प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी महामाया प्रसाद सिन्हा की तारीफ करते थे. वह उनको प्रखर वक्ता और उम्दा नेता मानते थे. बकौल राजेंद्र बाबू, 'महामाया एक अत्यंत प्रखर वक्ता और प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं. वह मेरे लिए पुत्र के समान हैं.'

बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

झारखंड में भी मधु कोड़ा बने थे सीएम: हाल के दशक में झारखंड में निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री (2006-2008) बने थे. हालांकि हाल के वर्षों में निर्दलीय और छोटे दलों का प्रभाव कम होता जा रहा है. वरिष्ठ पत्रकार प्रिय रंजन भारती कहते हैं कि

महामाया की सीएम बनना एक अपवाद: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ का कहते हैं कि अपनी पार्टी से अकेले विधायक या एक निर्दलीय विधायक के रूप में महामाया प्रसाद सिंह का मुख्यमंत्री बनना बिहार में अपवाद ही है, क्योंकि बाद में कोई भी विधायक इस हैसियत में नहीं आया कि वह सत्ता पर काबिज हो.

2020 में सुमित सिंह एकमात्र निर्दलीय विधायक बने: 2020 चुनाव में सुमित कुमार सिंह जमुई जिले की चकाई सीट से चुनाव जीते थे और बाद में मंत्री बने, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार को उनकी जरूरत थी. उनसे पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे. हालांकि बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए.

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ (ETV Bharat)

"उम्मीदवार की कोशिश होती है कि प्रमुख दलों के साथ जुड़कर ही चुनाव लड़े लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं. काफी कम ऐसे उदाहरण हैं, जब निर्दलीय चर्चा में रहे हों. अब तो उनकी संख्या भी काफी कम हो गई है. महामाया प्रसाद सिंह एक अपवाद के रूप में हैं, जो निर्दलीय होते हुए मुख्यमंत्री बने. बिहार विधानसभा के इतिहास में वैसा फिर उदाहरण मिलने वाला नहीं है."- भोलानाथ, वरिष्ठ पत्रकार

बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन: बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है. 1990 में 30 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था और 11 गैर मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशी भी थे. इस हिसाब से 41 उम्मीदवार चुनाव जीते थे लेकिन उसके बाद इतनी संख्या में कभी भी निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत नहीं हुई. 1995 में 5674 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, उसमें से केवल 12 जीत पाए.

लगातार संख्या में कमी: 2000 में हुए चुनाव में केवल 20 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था . 2015 के विधानसभा चुनाव में 1150 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था लेकिन उसमें से केवल चार उम्मीदवारों ने ही जीत का स्वाद चखा. 1952 में 14 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे. उस वजह से बाद के चुनावों में 100 से 1500 उम्मीदवारों ने निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोकते रहे. हालांकि जितनी तादाद में निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, उसके अनुपात में बहुत ही कम प्रत्याशी चुनाव जीत पाते हैं.

बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

2025 में भी आसान नहीं राह: बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए हमेशा से चुनाव जीतना आसान नहीं रहा है. चुनाव आयोग की सख्ती, जमानत राशि बढ़ाने के कारण भी निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या में कमी आई है. जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो रही है. 2025 चुनाव में भी जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है, वैसे में निर्दलीय कैंडिडेट के लिए राह आसान नहीं होने वाला है. हालांकि जन सुराज पार्टी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश में जुटी है.

ये भी पढे़ं: