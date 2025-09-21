ETV Bharat / bharat

महालया: पुरी में हजारों लोग श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए इकट्ठा हुए

September 21, 2025

भुवनेश्वर: पवित्र महालया के अवसर पर पवित्र स्थल जगन्नाथ धाम चहल-पहल से गुलजार है. इस बीच हजारों श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार और विभिन्न पवित्र तालाबों पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध और पिंडदान किया. पितृ पक्ष का अंतिम दिन होने के कारण श्रद्धालुओं ने तिलार्तपण किया और अपने माता-पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. चूंकि महालया अमावस्या इसकी आखिरी तारीख है, इसलिए इस दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और श्रद्धालु मंदिर में पिंडदान करके खुद को धन्य मानते हैं. महालया ओडिशा के हर घर में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है. पूर्वजों को याद करने के इस विशेष दिन के लिए श्रद्धालु विशेष रूप से मंदिर में एकत्रित हुए हैं. श्राद्ध और पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat) 'महालय एक विशेष दिन'

अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आए कृष्ण चंद्र रथ कहते हैं, "महालय एक विशेष दिन है. इस दिन अपने पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है. आज अपने तीन पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है. यह पिंडदान अपने पूर्वजों की शांति और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है. पूरे भारत से भक्त अपने पूर्वजों को पिंडदान करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जगन्नाथ धाम आते हैं."