महालया: पुरी में हजारों लोग श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए इकट्ठा हुए
पितृ पक्ष का अंतिम दिन होने के कारण श्रद्धालुओं ने तिलार्तपण किया और अपने माता-पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
Published : September 21, 2025 at 1:16 PM IST
भुवनेश्वर: पवित्र महालया के अवसर पर पवित्र स्थल जगन्नाथ धाम चहल-पहल से गुलजार है. इस बीच हजारों श्रद्धालुओं ने जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी द्वार और विभिन्न पवित्र तालाबों पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध और पिंडदान किया. पितृ पक्ष का अंतिम दिन होने के कारण श्रद्धालुओं ने तिलार्तपण किया और अपने माता-पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
चूंकि महालया अमावस्या इसकी आखिरी तारीख है, इसलिए इस दिन पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और श्रद्धालु मंदिर में पिंडदान करके खुद को धन्य मानते हैं. महालया ओडिशा के हर घर में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है. पूर्वजों को याद करने के इस विशेष दिन के लिए श्रद्धालु विशेष रूप से मंदिर में एकत्रित हुए हैं.
'महालय एक विशेष दिन'
अपने पूर्वजों को पिंडदान करने आए कृष्ण चंद्र रथ कहते हैं, "महालय एक विशेष दिन है. इस दिन अपने पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है. आज अपने तीन पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है. यह पिंडदान अपने पूर्वजों की शांति और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है. पूरे भारत से भक्त अपने पूर्वजों को पिंडदान करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जगन्नाथ धाम आते हैं."
'पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है'
भुवनेश्वर से आईं स्वर्णप्रभा मिश्रा कहती हैं, "मैं आज यहां अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आई हूं. हमने सभी विधि-विधानों का पालन किया. आज हम जगन्नाथ धाम में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए हैं. मैं हर साल पुरी आती हूं और महालया में पिंडदान करती हूं. यहां पिंडदान करके हमें बहुत अच्छा लगता है. महालया में पिंडदान करने से हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार का कल्याण होता है."
'देवताओं के लिए भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है'
पंडित दयानिधि पांडा कहते हैं, "हम पवित्र महालया में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं. अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण करने के साथ-साथ ऋषियों और देवताओं के लिए भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है. पूर्वजों के घरों में रोशनी नहीं होती. वहां अंधेरा होता है. भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती. इसलिए पूर्वज महालया में पिंडदान करने के लिए अपने दयानिधि का इंतजार कर रहे होते हैं."
आज इसके लिए अपने पिता और माता के लिए श्राद्ध तर्पण के साथ पिंडदान किया जाता है. पिंडदान को आटे से कूटकर अर्पित किया जाता है. पितरों की संतानें अपने पितरों को तिल तर्पण करके उन्हें मुक्ति प्रदान करती हैं. चूंकि यह तीर्थस्थल पवित्र है, इसलिए यहां पिंडदान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है. इस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को तृप्त किया जाता है. इसलिए, प्रत्येक संतान को महालया में श्राद्ध तर्पण के साथ अपने पितरों को पिंडदान अवश्य करना चाहिए.
