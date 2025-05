ETV Bharat / bharat

Published : May 9, 2025

गया : भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की वजह से बोधगया में बीटी एक्ट 1949 के विरुद्ध जारी अनिश्चितकालीन धरना 87 दिनों बाद स्थगित हो सकता है. आज धरना प्रबंधन की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होने वाली है और उसी में देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए धरना स्थगित करने का फैसला हो सकता है. क्या 87 दिनों से चल रहा आंदोलन होगा खत्म ? : इससे पहले कल यानी 8 मई को जिला प्रशासन और धरना प्रबंधन समिति के नुमाइंदों के बीच देर रात तक बैठक हुई थी. इसमें जिला प्रशासन की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए धरना खत्म करने का आग्रह किया गया था. धरना खत्म होगा- DM : जिला पदाधिकारी डॉ त्याग राजन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा के कि धरना समाप्त होगा. इस संबंध में धरना कमेटी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना देंगे. उन्हीं का बोलना ज्यादा बेहतर होगा. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) धरना खत्म करने को लेकर हुई बैठक : वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा ने कहा कि हमारा विश्वास है की देश सब से आगे है. कल जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई. उसमें जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद थे. आज हम लोग अपनी कमेटी के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) 'पहले देश की सुरक्षा है जरूरी' : आकाश लामा ने कहा कि पहले देश की सुरक्षा जरूरी है. भारत के लोग देश के साथ खड़े हैं. धरना समाप्त नहीं होगा लेकिन यह जरूर है कि कुछ दिनों के लिए जब तक हालात बेहतर नहीं हों धरना स्थगित किया जा सकता है. ''हम लोग संकल्पित हैं कि जब तक बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं होता और पूरी तरह से कमेटी में बौद्ध धर्म के लोग नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि अभी की जो देश की स्थिति है उसमें देश की सुरक्षा के कारण हम लोग स्थगित कर सकते हैं.''- आकाश लामा, महासचिव, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम 'युद्ध नहीं बुद्ध होना चाहिए' : महाविहार मुक्ति आंदोलन 'धरना' में 12 फरवरी 2025 से बैठे उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ कमल उसरी कहते हैं कि हमारा मामला है कि महाबोधि महाविहार में जो गैर बुद्धिस्ट हैं, वह सदस्य नहीं बनाए जाएं. बल्कि जो बुद्धिस्ट हैं उन्हें सदस्य बनाकर प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी जाए. भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जंग हो रहा है, उसमें हम यही कहेंगे कि हम बुद्ध के अनुयाई हैं. देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat) ''हम मानते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध होना चाहिए. सीमा पर जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार समेत विश्व से शांति की अपील करते हैं. युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, बुद्ध है तो शांति है, शांति होनी चाहिए. हमारा जो मामला है यह बिहार सरकार तय करेगी कि बीटी एक्ट का क्या होगा? हम शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं, हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे.''- डॉ कमल उसरी, उत्तर प्रदेश से आए बौद्ध अनुयायी 'हमने सुना तो यहां आ गए' : महाराष्ट्र के नागपुर से आए 52 वर्षीय भीमराव चिंचोल के हाथों में धरना पर बैठे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी है. वो बताते हैं कि रेलवे में नौकरी करते थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जब उन्हें महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के संबंध में जानकारी मिली तो वह अपने पेंशन के पैसे लेकर यहां चले आए. ''बीटी एक्ट 1949 को खत्म कर पूर्ण रूप से महाविहार का अधिकार हमें मिले. हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है इसलिए बौद्ध धर्म के मानने वालों में व्यापक आक्रोश है. हम वास्तव में शांति प्रिया लोग हैं लेकिन हम अपने अधिकार की रक्षा के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं.''- भीमराव चिंचोल, नागपुर से आए बौद्ध अनुयायी खाने की व्यवस्था (ETV Bharat)

'इसलिए एक्ट हो निरस्त' : महाराष्ट्र से आई एक महिला कमल किशन डेटे ने कहा कि उन्हें बीटी एक्ट से दिक्कत ये है कि वहां के लोगों के द्वारा दूजा (सौतेला) व्यवहार होता है. जो दान दक्षिणा देते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है. वो स्पेशल दर्शन करते हैं. हम दान नहीं देते तो हमको अलग से निकाल देते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं होता है. ''दूजा व्यवहार होने से हमारा दिल बहुत दुखता है, अच्छा नहीं लगता है. मैं पिछले 27 दिनों से यहां धरने पर बैठी हूं और 14 मई को मैं यहां से वापस अपने घर महाराष्ट्र चली जाऊंगी. अगर धरना चलता रहा तो मैं फिर आऊंगी.''- कमल किशन डेटे, महाराष्ट्र से आईं बौद्ध श्रद्घालु ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) 'बुद्धों की विरासत है' : राजस्थान से आए भंते प्रज्ञा सागर कहते हैं कि महाबोधि मंदिर बौद्धों की विरासत है. विडंबना यह है कि बौद्धों की विरासत पर गैर बौद्धों को बैठाया गया, इससे हमें समस्या है. 1949 एक्ट हमारे लिए काला कानून है और यह कानून संविधान लागू होने से पहले का है. 1949 में मनमर्जी पर कानून बना है, इस काले कानून से हमारी आपत्ति है और लड़ाई है. 'हर दिन पहुंच रहे हैं लोग' : हिमाचल प्रदेश लौह से शुक्रवार को दोरजे नामग्याल अपने 7 साथियों के साथ बोधगया पहुंचे. वह बताते हैं कि उन्हें मालूम हुआ है कि यहां पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उसे छुड़ाने के लिए आंदोलन हो रहा है, हम उसी में शामिल होने आए हैं. ''बौद्ध धर्म की पवित्र ज्ञान जो है उसमें पुजारी अंदर दूसरे धर्म का होगा तो वह शांति के लिए नुकसान दायक हो जाएगा. इसलिए हम चाहते हैं कि जहां पर भी जो भी मंदिर होता है वहां पर पूजा उस धर्म के लोग करें. क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों के करने से यह मैच तो नहीं होता है.''- दोरजे नामग्याल, हिमाचल प्रदेश से आए बौद्ध अनुयायी 12 फरवरी से मुक्ति आंदोलन : बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की शुरुआत वैसे तो साल 1890 में श्रीलंका से आए नागरिक धर्मपाल नाम के एक बौद्ध संत ने किया था. हालांकि उस समय बीटी एक्ट पारित नहीं था. लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों का पूर्ण अधिकार नहीं था. कई बार आंदोलन हुए, 19 वीं सदी के शुरू और आखिर में भी धरना प्रदर्शन हो चुका है. 2000 के बाद भी कई बार इस मांग को लेकर यात्रा और सरकार के नुमाइंदों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी पिछले 12 फरवरी 2025 को एक बार फिर महाविहार मुक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा. 12 फरवरी की शाम को महाबोधि मंदिर के बाहर अंबेडकर चौक पर 10 लोगों से आमरण अनशन शुरू हुआ था. इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की वजह से जिला प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया. उसके बाद ये जय प्रकाश पार्क बोधगया में आमरण अनशन पर बैठे, यहां से भी जिला प्रशासन ने हटा दिया. धरना के 17 वें दिन आमरण अनशन पर बैठे 15 लोगों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य चेकअप के लिए भर्ती कराया गया था. 27 फरवरी के बाद आमरण अनशन अनिश्चितकाल धरना में बदल गया और फिर 1 मार्च से ये संबोधि द्वार दुमोहान बोधगया के पास धरने पर बैठ गए. लाखों लोग अब तक धरने पर बैठे : 26 लोगों से शुरू हुए धरने में ढ़ाई लाख से अधिक की संख्या लोग पहुंच चुके हैं. धरने का नेतृत्व कर रहे आकाश लामा बताते हैं कि 1990 के धरने से यह बिल्कुल अलग है. 1990 के आंदोलन में सिर्फ महाराष्ट्र से बौद्ध भिक्षु और बुद्ध के अनुयायी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार देश के सभी राज्यों से धरने में लोग शामिल हुए और अपना समर्थन दे रहे हैं. हम लोगों ने पूरे भारत के लोगों से मुक्ति आंदोलन के समर्थन की अपील की थी और वह सफल भी हो चुकी है. लाखों का खर्च : बोधगया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 'धरना' में हर दिन लगभग 1000 लोग धरने पर बैठे होते हैं. किचन की जिम्मेदारी संभाल रहे भीमराव चिंचोल ने बताया कि हर दिन 80 किलो से अधिक आटे की रोटी बनती है, जबकि इतना ही चावल बनाता है. 50 किलो दाल, 60 किलो सब्जी, 50 किलो आटे और सूजी का हलवा सुबह में भंते और भिक्षुओं के नाश्ते के लिए बनता है. लगभग 100 किलो दूध की चाय हर दिन बनती है. किचन में 25 महिला पुरुष कार्य कर रहे हैं. इन्हें धरना प्रबंधन की ओर से मेहनताना दिया जाता है. एक व्यक्ति का मेहनताना 500 से 600 रूपये तक है. ''हर दिन तीनों समय का खाना बनता है. आकाश लामा इसके खर्चे पर नजर रखते हैं. यह सबकुछ धरने पर बैठे लोगों के सहयोग से हो रहा है. लोग अपनी मर्जी से आते हैं और राशि, राशन सामग्री के रूप में सहयोग कर रहे हैं. इसकी पूरी डीटेल्स प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज होती है.''- भीमराव चिंचोल अपना कार्ड चेक करवाते लोग (ETV Bharat) बढ़ती गर्मी को देखते हुए भी कई व्यवस्थाएं की गई है. बड़े कूलर लगे हुए हैं. महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर है. लगभग 15 कट्ठे पर बड़ा पंडाल भी लगा हुआ है. उसमें कुर्सी से लेकर जमीन पर बैठने तक की व्यवस्था है. धरने में शामिल होने वालों के लिए खाने के लिए अलग से टेंट लगा हुआ है. वहीं पर सभी बैठकर खाना खाते हैं. धरने में मिल गया रोजगार : धरने के पास ही किचन बनाया गया है. 5 महिलाएं शुक्रवार की दोपहर के लिए बैठकर रोटी बेल रही थी. उन्हीं में से एक सुनीता देवी है जो बोधगया के भगवानपुर की रहने वाली है. वह बताती है कि पिछले एक महीने से यहां वह और उसकी तीन और सहयोगी एक समय में 600 से अधिक रोटियां बनाती हैं. एक महिला को 500 रूपए मजदूरी के रूप में हर दिन मिलता है. हमारे लिए ये एक रोजगार हो गया है. एक महीने में अब तक 15000 रुपये मिल चुके हैं. रोटियां बनाती महिलाएं (ETV Bharat) किसलिए दिया जा रहा है धरना ? : बौद्ध भिक्षु और उनसे जुड़ी संस्थाओं की मांग है कि बीटी एक्ट 'बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट 1949' को खत्म किया जाए. यहां बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट एक्ट उस परिस्थिति में बनाया गया जिस समय यहां हमारे लिए स्थिति अनुकूल नहीं थी. संख्या के अनुसार भी उस समय हम कम थे लेकिन अब यहां संख्या बढ़ गई है. क्या है बीटी एक्ट 1949 ? : बोधगया टेंपल मैनेजमेंट के पूर्ण अधिकार की मांग सालों पुरानी है. गया में जब 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उस समय भी महाबोधि महाविहार के पूर्ण अधिकार की मांग उठी थी. तब जवाहरलाल नेहरू ने डॉ राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह एक्ट 1949 बना था. इसमें लिखा है कि कमेटी में 9 मेंबर होंगे. जिसमें चार बौद्ध धर्म के लोग होंगे और चार हिंदू धर्म के होंगे. जिला पदाधिकारी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. पहले यह था कि जिला पदाधिकारी हिंदू ही होगा, हालांकि जिला अधिकारी के हिंदू होने की शर्त नीतीश कुमार की सरकार ने 2013 खत्म कर दिया है. अगर डीएम किसी और धर्म के होंगे तो बिहार सरकार किसी दूसरे अधिकारी को अध्यक्ष के लिए नामित कर सकती है. आज से आधार कार्ड की हो रही है जांच : बाहर से आने वालों के लिए धरना कमेटी की ओर से बोधगया के तीन स्थानों पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है. रात में 300 से 500 लोग ही धरना स्थल पर रहते हैं. वही शुक्रवार से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस की ओर से पंडाल में ही एक चेकिंग कैंप बनाया गया है. जहां पर एक एएसआई रैंक के अधिकारी के साथ एक पुलिस का जवान बैठकर धरने में आने वाले लोगों के आधार कार्ड की जांच कर उनके संबंध में पूरी जानकारी लिख रहे हैं.

