पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के मगध और मुंगेर प्रमंडल का दौरा करेंगे. दोनों प्रमंडल मिलाकर कुल 48 विधानसभा सीटें हैं. वर्तमान में महागठबंधन मगध और मुंगेर के अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाए हुए है. पीएम का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं.

मगध प्रमंडल की स्थिति : 2020 के विधानसभा चुनाव में मगध प्रमंडल की 26 सीटों में महागठबंधन ने 20 पर कब्जा किया था जबकि एनडीए को केवल 6 सीटें मिली थीं. गया जिले में 10 में से 5 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी. नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी रहा. 2015 में भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब परिणाम उनके पक्ष में गया था.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

मुंगेर प्रमंडल की चुनौती: मुंगेर प्रमंडल की 22 सीटों में 2020 में एनडीए को 13 सीटें और महागठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिली थी. बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई में सीटों का वितरण मिश्रित रहा. 2015 में महागठबंधन 19 सीटों पर कब्जा जमाए हुए था, जबकि 2010 में एनडीए 18 सीटें जीता था. इस बार पीएम मोदी का बेगूसराय दौरा और सिक्स लेन पुल का उद्घाटन मुंगेर प्रमंडल की राजनीतिक स्थिति के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है.

लोकसभा में महागठबंधन का प्रदर्शन: लोकसभा चुनाव में मगध प्रमंडल की सीटों में महागठबंधन ने अधिकांश सीटों पर कब्जा किया था. गया को छोड़कर औरंगाबाद और जहानाबाद की सीटें राजद के खाते में थीं. इस कारण 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए यह क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार? : एनके चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा एनडीए की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं इसलिए पीएम को भी खुद मोर्चा संभालना पड़ा है. यह दौरा बिहार में एनडीए की कमजोर कड़ियों पर ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण है.

"बिहार में एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हमेशा से महागठबंधन का दबदबा वाले रहे हैं. राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं इसलिए एनडीए ने प्रधानमंत्री के जरिए मोर्चा संभाला है. पीएम मोदी का दौरा विकास और राजनीतिक संतुलन दोनों पर असर डालेगा."- एनके चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

'सौगातों से बदलेगी स्थिति' : वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे ने कहा कि शाहाबाद और मगध प्रमंडल एनडीए की कमजोर कड़ी हैं. पीएम मोदी के दौरे और गया कॉरिडोर के उद्घाटन से युवाओं को रोजगार मिलेगा और एनडीए को लाभ मिल सकता है.

"शाहाबाद के बाद मगध प्रमंडल एनडीए की कमजोर कड़ी है. प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र महागठबंधन के प्रभाव वाला है. गया कॉरिडोर और सिक्स लेन पुल से क्षेत्रीय स्थिति बदल सकती है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

वोटर अधिकार यात्रा में सभा को संबोधित करते राहुल (ETV Bharat)

'एनडीए वोटर अधिकार यात्रा से बेचैन' : आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए वोटर अधिकार यात्रा से बेचैन है. जनता तेजस्वी यादव के कार्यकाल को देख चुकी है और उन्हें पसंद करती है. उनका कहना था कि पीएम मोदी का दौरा महागठबंधन के प्रभाव को कम नहीं कर पाएगा.

"एनडीए के लोग वोटर अधिकार यात्रा से बेचैन हैं, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को देख चुकी है और उन्हें चाहती है. प्रधानमंत्री का दौरा महागठबंधन के प्रभाव को कम नहीं कर पाएगा. यह एक तरह से मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है."- एजाज अहमद, आरजेडी प्रवक्ता

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

एनडीए नेताओं की प्रतिक्रिया : हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि पीएम मोदी को लेकर लोगों में उत्साह है. बेलागंज उपचुनाव में भी एनडीए ने महागठबंधन को हराया था. इस बार के चुनाव में महागठबंधन का साफया हो सकता है.

"प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. विधानसभा उपचुनाव में भी मगध क्षेत्र में राजद को बेलागंज में एनडीए ने हराया था. अब स्थितियां बदल रही हैं और लोग एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं. इस बार के चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा."- संतोष सुमन, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के मंत्री

राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के दौरे की सौगातें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया कॉरिडोर और औटा-सिमरिया सिक्स लेन पुल का उद्घाटन करेंगे. इस पुल के शुरू होने से बेगूसराय और आसपास के इलाके में विकास की संभावना बढ़ेगी. बिहार के लिए पीएम का यह दौरा हजारों करोड़ के तोहफे और रोजगार के अवसर लेकर आया है.

मगध और मुंगेर प्रमंडल का महाबलि कौन? : मगध और मुंगेर प्रमंडल में महागठबंधन का दबदबा एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. पीएम मोदी का दौरा क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक स्थिति बदलने के लिहाज से अहम माना जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव में इन प्रमंडलों का नतीजा बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है.

