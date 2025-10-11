ETV Bharat / bharat

मदुरै से चेन्नई जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड टूटी, बाल-बाल बचे 74 यात्री

मदुरै से चेन्नई जा रहा इंडिगो एयरलाइंस का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गया. डीजीसीए ने इस घटना को गंभीरता से लिया.

FLIGHT WINDSHIELD DAMAGE
मदुरै से चेन्नई जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड हुआ क्षतिग्रस्त (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 2:30 PM IST

चेन्नई: मदुरै से चेन्नई जा रहे एक विमान के साथ बीती रात बड़ी घटना टल गई. हुआ यूं कि मदुरै से चेन्नई के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान के विंडशील्ड पर खरोंच आ गई. इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि चेन्नई हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित उतारा गया. डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. विमान में पाँच क्रू मेंबर सहित कुल 79 लोग सवार थे.

मदुरै से चेन्नई जा रहे एक विमान के विंडशील्ड पर खरोंच लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. इंडिगो एयरलाइंस का एक छोटा एटीआर यात्री विमान कल रात 10.07 बजे मदुरै से चेन्नई के लिए रवाना हुआ. इसमें 74 यात्री और पाँच क्रू मेंबर सहित कुल 79 लोग सवार थे.

जब विमान चेन्नई की ओर उड़ान भर रहा था तभी हवा में उसके विंडशील्ड पर हल्की सी खरोंच आ गई. पायलट यह देखकर चौंक गया और उसने तुरंत चेन्नई हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें इसकी सूचना दी. इसके बाद चेन्नई हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने विमान को चेन्नई में सुरक्षित उतरने का आदेश दिया.

चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी व्यवस्थाएँ भी की. पायलट ने बिना घबराए सूझबूझ से काम लिया और विमान को चेन्नई में सुरक्षित उतार लिया. इंडिगो का विमान निर्धारित लैंडिंग समय से आठ मिनट पहले सुबह 11:12 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा. इसके बाद विमान को हवाई अड्डे के 'रिमोट बे' क्षेत्र में लाया गया, जहाँ मालवाहक विमान खड़े होते हैं.

इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और विमान में सवार सभी 79 यात्री सुरक्षित बच गए. दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने घटना की जाँच के आदेश दे दिए. इस घटना से कल रात चेन्नई हवाई अड्डे पर भी अफरा तफरी मच गई थी. इस स्थिति में क्षतिग्रस्त विंडशील्ड वाले इंडिगो यात्री विमान को आज सुबह 5 बजे कोझिकोड के लिए रवाना होना था, लेकिन इसके बजाय एक अन्य एटीआर विमान कोझिकोड भेजा गया. विंडशील्ड को बदलने के प्रयास चल रहे हैं, हालांकि दरार का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है.

