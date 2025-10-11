ETV Bharat / bharat

मदुरै से चेन्नई जा रही फ्लाइट की विंडशील्ड टूटी, बाल-बाल बचे 74 यात्री

चेन्नई: मदुरै से चेन्नई जा रहे एक विमान के साथ बीती रात बड़ी घटना टल गई. हुआ यूं कि मदुरै से चेन्नई के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद विमान के विंडशील्ड पर खरोंच आ गई. इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालांकि चेन्नई हवाई अड्डे पर विमान को सुरक्षित उतारा गया. डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. विमान में पाँच क्रू मेंबर सहित कुल 79 लोग सवार थे. मदुरै से चेन्नई जा रहे एक विमान के विंडशील्ड पर खरोंच लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. इंडिगो एयरलाइंस का एक छोटा एटीआर यात्री विमान कल रात 10.07 बजे मदुरै से चेन्नई के लिए रवाना हुआ. इसमें 74 यात्री और पाँच क्रू मेंबर सहित कुल 79 लोग सवार थे. जब विमान चेन्नई की ओर उड़ान भर रहा था तभी हवा में उसके विंडशील्ड पर हल्की सी खरोंच आ गई. पायलट यह देखकर चौंक गया और उसने तुरंत चेन्नई हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें इसकी सूचना दी. इसके बाद चेन्नई हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने विमान को चेन्नई में सुरक्षित उतरने का आदेश दिया.