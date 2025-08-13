चेन्नई: तमिलनाडु में पिछले 13 दिनों से चेन्नई के रिबन बिल्डिंग के बाहर सफाई कर्मचारी धरना दे रहे हैं. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारियों को धरना स्थल से हटा दिया जाए. कोर्टा का कहना है कि वे बिना अनुमति के फुटपाथ पर कब्जा करके धरना नहीं दे सकते.

सफाई कर्मचारी पिछले 13 दिनों से निगम मुख्यालय (चेन्नई रिबन बिल्डिंग) के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं. वे चेन्नई निगम के अंतर्गत जोन 5 और 6 में सफाई का काम निजी कंपनियों को ठेके पर देने के निगम के फैसले का विरोध कर रहे हैं.

ऐसी स्थिति में चेन्नई की थेनमोझी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर परिसर खाली करने के लिए पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को लागू करने की मांग की थी. यह मामला बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

सरकारी पक्ष

उस समय याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रदर्शन के कारण परिवहन प्रभावित हुआ है और जनता फुटपाथ का उपयोग नहीं कर पा रही है. इसके अलावा तमिलनाडु सरकार द्वारा धरना समाप्त करने और जगह खाली करने के आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी धरना जारी रखे हुए हैं. चूंकि वे बिना उचित अनुमति के धरना दे रहे हैं, इसलिए उन्हें धरना खाली करने और तितर-बितर होने का निर्देश दिया जाना चाहिए.

सफाई कर्मचारियों का पक्ष

इस पर सफाई कर्मचारियों के पक्ष ने कहा कि उन्हें धरना देने का अधिकार है और मंत्री ने कहा है कि अगले दो दिनों में इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा. यह भी कहा गया कि उन्होंने जनता या ट्रैफिक को कोई बाधा नहीं पहुंचाई है.

अदालत का आदेश

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीशों ने कहा, "बिना अनुमति के फुटपाथ पर कब्ज़ा करके धरना देना संभव नहीं है. इसलिए, उन्होंने सरकार को रिपन बिल्डिंग के सामने धरना दे रहे सफाई कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया.

जजों ने सलाह दी कि हटाने की कार्रवाई का मतलब है कि पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए और उन्होंने यह भी सलाह दी कि वे सरकार से उचित तरीके से आवेदन करके अनुमति प्राप्त कर सकते हैं और आवंटित स्थान पर धरना दे सकते हैं.

इस बीच सफाई कर्मचारियों ने अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है. वे यह कहते हुए अपना धरना जारी रखे हुए हैं कि वे जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और यहां से नहीं जाएंगे. नतीजतन रिपन बिल्डिंग परिसर में तनाव का माहौल है.

