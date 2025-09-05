ETV Bharat / bharat

'तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट

मातृत्व अवकाश की नीति का मकसद प्रसव से पहले और बाद में मां को होने वाली तकलीफों का ध्यान रखना है.

मद्रास हाईकोर्ट
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025

चेन्नईः मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य बताया है, क्योंकि मातृत्व अवकाश की नीति का उद्देश्य प्रसव से पहले और बाद में मां को होने वाली तकलीफों का समर्थन करना है. यह फैसला उलुंदुरपेट अतिरिक्त नगरपालिका कोर्ट के द्वारा तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने के आलोक में आया.

क्या है मामलाः

कल्लाकुरिची जिले के उलुंदुरपेट अतिरिक्त नगरपालिका कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करनेवाली महिला ने 14 अगस्त को नगरपालिका कोर्ट के जज को एक साल के मातृत्व अवकाश और लाभ के लिए आवेदन दिया. जो अगस्त 2025 से अगस्त 2026 तक उनके तीसरे बच्चे के जन्म के लिए था. लेकिन नगरपालिका कोर्ट के जज ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया. इसके खिलाफ उस महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

याचिका में क्या गुहार लगायीः

महिला ने अपनी याचिका में कहा, "डॉक्टरों ने बताया है कि मेरी डिलीवरी 11 सितंबर को हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है. इसलिए, उलुंदुरपेट नगरपालिका कोर्ट के जज को मुझे मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया जाए." उसकी याचिका पर शुक्रवार 5 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की बेंच में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने क्या कहाः

जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई महिला नौकरी जॉइन करने से पहले दो बच्चों को जन्म दे चुकी है और नौकरी जॉइन करने के बाद तीसरी बार गर्भवती होती है, तो उसे मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है. इसके आधार पर कोर्ट ने उलुंदुरपेट नगरपालिका कोर्ट के जज को याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि तीसरी डिलीवरी के लिए अवकाश देना मां के हित में है, क्योंकि प्रसव से पहले और बाद में होने वाली तकलीफों को ध्यान में रखते हुए मातृत्व अवकाश की नीति बनाई गई है. इसलिए, तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता.

MADRAS HIGH COURT MATERNITY LEAVE मद्रास हाईकोर्ट तीसरी डिलीवरी के लिए मातृत्व अवकाश MATERNITY LEAVE FOR THIRD DELIVERY

