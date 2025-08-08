चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद वेंकटेश के निर्देश पर, पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) नेता अंबुमणि रामदास ने शुक्रवार 8 अगस्त की शाम न्यायाधीश के कक्ष में उनसे मुलाकात की. पार्टी संस्थापक रामदास स्वास्थ्य कारणों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए न्यायाधीश ने पीएमके महासमिति से संबंधित मामले पर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की.

पीएमके पार्टी में पिता रामदास और पुत्र अंबुमणि के बीच टकराव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. दोनों पक्षों ने पार्टी की एक सामान्य समिति गठित करने का आह्वान किया है. पीएमके संस्थापक रामदास द्वारा नियुक्त राज्य महासचिव मुरली शंकर की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अंबुमणि रामदास द्वारा बुलाई गई आम समिति पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

इसमें 'अंबुमणि, जिन्हें मई 2022 में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 28 मई, 2025 को समाप्त हो गया. पार्टी के संस्थापक रामदॉस को नया अध्यक्ष चुना गया. वह 30 मई से अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं.

7 जुलाई को हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अगले अध्यक्ष और पार्टी प्रशासन के चयन का अधिकार पार्टी के संस्थापक को दिया जाएगा. साथ ही, पार्टी संस्थापक को पार्टी की महासमिति, आपातकालीन महासमिति और कार्यकारिणी समिति की बैठकें बुलाने का भी अधिकार होगा.

यह याचिका आज सुबह मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश के समक्ष सुनवाई के लिए आई. उस समय याचिकाकर्ता की ओर से सामान्य समिति की बैठक पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा, "मैं दोनों के बीच समस्या को जारी नहीं रखना चाहता. मैं तुरंत इसका समाधान निकालना चाहता हूं."

समस्या का समाधान निकालने के लिए जज ने दोनों पक्षों के वकीलों को निर्देश दिया कि वे पूछें कि क्या रामदॉस और अंबुमणि आज शाम 5.30 बजे उनके कमरे में मिलने आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब दोनों उनसे मिलेंगे तो दोनों पक्षों के वकीलों और यहां तक कि पार्टी के सदस्यों को भी उनके कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी.

ऐसे में, अंबुमणि ने न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश के निर्देशों को स्वीकार करते हुए आज शाम 5.30 बजे अदालत परिसर स्थित उनके कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की. उस समय, रामदास के वकीलों ने न्यायाधीश आनंद वेंकटेश को एक पत्र सौंपा. इसमें रामदास ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. इसके बाद, न्यायाधीश ने रामदास के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और पार्टी की महासमिति से जुड़े मामले पर चर्चा की.

