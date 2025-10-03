ETV Bharat / bharat

एसआईटी करेगी करूर भगदड़ की जांच, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया आदेश

इस बीच, मदुरै में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, वकील एमएल रवि ने कहा कि उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने के आदेश की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी है.

इसके अलावा, सरकारी वकील एस संतोष ने भी अग्रिम जमानत देने का विरोध करते हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में जिला सचिव सहित पार्टी सदस्यों के खिलाफ दर्ज 9 प्राथमिकी (एफआईआर) प्रस्तुत कीं.

इससे पहले आज मद्रास हाई कोर्ट के जज एन सेंथिलवकुमार ने करूर भगदड़ मामले में टीवीके जिला सचिव एन सतीश कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जज ने सवाल उठाया कि टीवीके भीड़ को नियंत्रित करने में क्यों विफल रही. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार पर प्रकाश डाला, जिसमें पार्टी प्रमुख विजय के रोड शो के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और तोड़फोड़ भी शामिल थी.

यह भगदड़ 27 सितंबर को तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की अगुवाई में आयोजित एक जनसभा के दौरान हुई थी. इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी थी. प्रारंभिक टिप्पणियों से भीड़ प्रबंधन में चूक का संकेत मिलता है.

करूर भगदड़ की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. अदालत ने करूर पुलिस को सभी संबंधित दस्तावेज तुरंत एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि, विजय में नेतृत्व क्षमता की कमी है. इसलिए वे रैली से स्वयंसेवकों को छोड़कर भाग गए.

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की जांच एसआईटी को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. करूर में टीवीके की रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

करूर भगदड़ मामले में पुलिस विभाग को राजनीतिक दलों की जनसभाओं की अनुमति देने से पहले उचित शर्तें लगाने का आदेश देने की मांग की गई. यह मामला अदालत में जस्टिस एन सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

पुलिस विभाग की ओर से पेश हुए वकील ने कहा, "करूर में हुई मौत की घटना की उचित जांच की जा रही है. यह मौत टीवीके के दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण हुई थी. घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि, भविष्य में, पार्टी की बैठकों के लिए केवल प्रतिबंधित सुरक्षित स्थान ही आवंटित किया जाएगा.

इसके बाद, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सेंथिल कुमार ने करूर घटना में टीवीके की कार्रवाई की कड़ी निंदा की. उन्होंने आगे कहा कि, जब भगदड़ मची, तो जनता और बच्चों को बचाया जाना चाहिए था. टीवीके पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने घटना की जिम्मेदारी लिए बिना सभा आयोजित की थी, घटनास्थल से भाग गए. जज ने कहा कि, अदालत आंखें मूंदकर राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर चुपचाप नहीं बैठेगी.

जज सेंथिलकुमार ने कहा कि, इस नुकसान के लिए टीवीके को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. साथ ही पुलिस को अधव अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. जज सेंथिलकुमार ने पुलिस विभाग से सवाल किया, क्या अधव अर्जुन के लिए कोई विशेष कानून है... आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की. क्या आप (पुलिस) अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं.

इसके बाद, मद्रास हाई कोर्ट के जज ने करूर में भीड़भाड़ के मामले को आईजी असरा गर्ग की अध्यक्षता वाली एक विशेष जांच टीम को सौंपने का आदेश दिया. साथ ही करूर पुलिस विभाग को आदेश दिया कि जिले के एसपी को भी इस टीम में शामिल किया जाए और मामले के दस्तावेज तुरंत विशेष टीम को सौंप दिए जाएं.

कोर्ट ने कहा कि, इसके अलावा, राजनीतिक दलों की सभाओं की अनुमति देने से पहले उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं. उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो पुलिस सभा आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों से एक निश्चित राशि मुआवजे के रूप में वसूलने की कार्रवाई करे.

