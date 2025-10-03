ETV Bharat / bharat

मद्रास हाई कोर्ट ने TVK जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मद्रास हाई कोर्ट ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 2:20 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार होने तक सार्वजनिक सभाएं आयोजित नहीं करेगा. अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने कहा कि व्यापक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक रैलियों और सभाओं के लिए पुलिस की अनुमति रोक दी जाएगी. पीठ राजनीतिक आयोजनों के लिए एसओपी की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई कर रही थी. इनमें चेन्नई के अधिवक्ता और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि की करूर त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी शामिल थी. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के निकट न हों पब्लिक मीटिंग्स

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक बैठकें राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के निकट नहीं होनी चाहिए और आयोजकों को निर्देश दिया कि वे कार्यक्रमों के दौरान पेयजल, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस सेवाएं, शौचालय और स्पष्ट निकास मार्ग सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें.