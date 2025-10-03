ETV Bharat / bharat

मद्रास हाई कोर्ट ने TVK जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की चुनावी रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी.

Madras High Court
मद्रास हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार होने तक सार्वजनिक सभाएं आयोजित नहीं करेगा. अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) ने कहा कि व्यापक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक रैलियों और सभाओं के लिए पुलिस की अनुमति रोक दी जाएगी.

पीठ राजनीतिक आयोजनों के लिए एसओपी की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई कर रही थी. इनमें चेन्नई के अधिवक्ता और देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि की करूर त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी शामिल थी.

राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के निकट न हों पब्लिक मीटिंग्स
अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक बैठकें राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के निकट नहीं होनी चाहिए और आयोजकों को निर्देश दिया कि वे कार्यक्रमों के दौरान पेयजल, चिकित्सा सहायता, एम्बुलेंस सेवाएं, शौचालय और स्पष्ट निकास मार्ग सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एन सेंथिलवकुमार ने टीवीके नमक्कल के जिला सचिव एन सतीश कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने पूछा कि टीवीके प्रमुख विजय के रोड शो के दौरान पार्टी भीड़, कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार, उत्पात और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई.

सरकारी वकील एस संतोष ने दलील दी कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में जिला सचिव सहित टीवीके कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. उन्होंने अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति जताई.

विजय की चुनावी रैली में भगदड़
बता दें कि 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की चुनावी रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी. तमिलनाडु सरकार ने मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है.

भगदड़ की घटना के संबंध में करूर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, टीवीके के नेताओं ने भीड़ जुटाने और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अभिनेता विजय के कार्यक्रम में जानबूझकर देरी की थी, जिसके कारण यह घटना हुई.

