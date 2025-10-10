ETV Bharat / bharat

मदुरै पीठ का बड़ा फैसला: तिरुप्परंकुन्द्रम पहाड़ी पर पशु बलि पर रोक जारी, नमाज की अनुमति बरकरार

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै में स्थित तिरुप्परंकुन्द्रम पहाड़ी पर पशु बलि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस मामले में मदुरै हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पहाड़ी पर बकरी, मुर्गी और अन्य पशुओं की बलि पर लगी रोक को बरकरार रखा है. साथ ही, नेल्लीथोप्पु क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है.

यह फैसला न्यायाधीश विजयकुमार ने सुनाया, जिसमें उन्होंने न्या‍तिाधीश श्रीमती के पहले के आदेश को भी सही ठहराया. मदुरै के तिरुप्परंकुन्द्रम पहाड़ी पर स्थित सुल्तान सिकंदर दरगाह और इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा भगवान सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की संपत्ति माना जाता है. ब्रिटिश शासनकाल में भी कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की थी कि दरगाह, इसका कोडिमरम (झंडा स्तंभ), नेल्लीथोप्पु क्षेत्र और कुछ अन्य हिस्सों को छोड़कर बाकी पहाड़ी मंदिर की संपत्ति है.

कुछ लोगों द्वारा इस पहाड़ी पर बकरी और मुर्गा जैसे पशुओं की बलि दी जा रही थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया. इस प्रथा को रोकने के लिए कई याचिकाएं मदुरै हाई कोर्ट की खंडपीठ में दायर की गईं. इसके अलावा, रामलिंगम नाम के एक व्यक्ति ने नेल्लीथोप्पु क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग भी की थी.