चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का बयान दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है. धोनी ने 2014 में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार, जी मीडिया कॉर्पोरेशन और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

धोनी ने यह मामला आईपीएल सट्टेबाजी मामले में एक टेलीविजन डिबेट में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर किया था. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने प्रतिवादियों से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.

10 साल से ज्यादा समय से लंबित यह मामला जस्टिस सीवी कार्तिकेयन के समक्ष फिर सुनवाई के लिए आया. एमएस धोनी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था, "मामले में गवाहों से पूछताछ शुरू की जाए. हम बयान देने में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं."

याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि धोनी एक सेलिब्रिटी हैं, अगर वह अदालत में बयान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी. इसलिए उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है, "अगर सभी पक्षों की सुविधानुसार 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच कोई स्थान चुना जाता है, तो धोनी अपना बयान देने के लिए तैयार हैं."

न्यायाधीश ने कहा कि एमएस धोनी को बयान दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर का चयन उच्च न्यायालय की सूची में से किया जाएगा. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि धोनी का बयान दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई फिर से सूचीबद्ध की जाएगी.

