ETV Bharat / bharat

मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने धोनी का बयान दर्ज करने के लिए नियुक्त किया एडवोकेट कमिश्नर - DEFAMATION CASE

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 2014 में मानहानि का मामला दायर किया और प्रतिवादियों से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.

Madras High Court appoints Advocate Commissioner to record MS Dhoni statement in defamation case
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (File Photo/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का बयान दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है. धोनी ने 2014 में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार, जी मीडिया कॉर्पोरेशन और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

धोनी ने यह मामला आईपीएल सट्टेबाजी मामले में एक टेलीविजन डिबेट में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर किया था. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने प्रतिवादियों से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.

10 साल से ज्यादा समय से लंबित यह मामला जस्टिस सीवी कार्तिकेयन के समक्ष फिर सुनवाई के लिए आया. एमएस धोनी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था, "मामले में गवाहों से पूछताछ शुरू की जाए. हम बयान देने में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं."

याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि धोनी एक सेलिब्रिटी हैं, अगर वह अदालत में बयान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी. इसलिए उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है, "अगर सभी पक्षों की सुविधानुसार 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच कोई स्थान चुना जाता है, तो धोनी अपना बयान देने के लिए तैयार हैं."

न्यायाधीश ने कहा कि एमएस धोनी को बयान दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर का चयन उच्च न्यायालय की सूची में से किया जाएगा. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि धोनी का बयान दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई फिर से सूचीबद्ध की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जज के खिलाफ टिप्पणी के लिए वादी और वकील को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश, जानें पूरा मामला

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का बयान दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है. धोनी ने 2014 में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार, जी मीडिया कॉर्पोरेशन और न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.

धोनी ने यह मामला आईपीएल सट्टेबाजी मामले में एक टेलीविजन डिबेट में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर किया था. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने प्रतिवादियों से 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.

10 साल से ज्यादा समय से लंबित यह मामला जस्टिस सीवी कार्तिकेयन के समक्ष फिर सुनवाई के लिए आया. एमएस धोनी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था, "मामले में गवाहों से पूछताछ शुरू की जाए. हम बयान देने में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं."

याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि धोनी एक सेलिब्रिटी हैं, अगर वह अदालत में बयान देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी. इसलिए उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है, "अगर सभी पक्षों की सुविधानुसार 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच कोई स्थान चुना जाता है, तो धोनी अपना बयान देने के लिए तैयार हैं."

न्यायाधीश ने कहा कि एमएस धोनी को बयान दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर का चयन उच्च न्यायालय की सूची में से किया जाएगा. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि धोनी का बयान दर्ज होने के बाद मामले की सुनवाई फिर से सूचीबद्ध की जाएगी.

यह भी पढ़ें- जज के खिलाफ टिप्पणी के लिए वादी और वकील को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश, जानें पूरा मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

MS DHONI DEFAMATION CASEMADRAS HIGH COURTADVOCATE COMMISSIONERDEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.