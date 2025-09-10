श्रीनगर-जम्मू हाईवे लगातार बंद रहने से कश्मीर घाटी में मटन की किल्लत बढ़ी, दर्जनों शादियां कैंसिल
जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद होने से कश्मीर में मटन उद्योग प्रभावित हो रहा है. इस कारण शादियां रद्द हो रही हैं.
Published : September 10, 2025 at 12:02 AM IST
श्रीनगर: कश्मीर में शादियां रस्मों और परंपराओं से भरी होती हैं. इसमें बहु-व्यंजन वाला वाजवान एक सामाजिक रिवाज है. हालांकि, इस समय मटन की भारी कमी इस खास मौके के जश्न में खलल डाल रही हैं. ऐसे में दर्जनों शादियां कैंसिल हो रही हैं.
कई परिवार एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं. उनके पास दूल्हा-दुल्हन और मेहमान तो हैं उनके पास मटन की भारी कमी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण एक हफ्ते से माल की आपूर्ति नहीं हो रही है. एक तरह से बाढ़ और बारिश ने नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दी है. इस कारण से कई शादियां सिर्फ और सिर्फ मटन के कारण रद्द हो रही हैं.
खतरनाक पहाड़ों और सुरंगों से होकर गुजरने वाला 250 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग घाटी को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला रणनीतिक मार्ग है. लेकिन अगस्त के अंत में जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से, पशुओं सहित माल से लदे सैकड़ों ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं.
श्रीनगर में फारूक अहमद की बेटी की शादी 7 सितंबर को होने वाली थी. वे भी मटन की बड़ी खेप का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि, उन्होंने डीलर से पहले ही पांच क्विंटल मटन बुक करा लिया था. उन्होंने इसके लिए मई में एक टोकन राशि भी दे दी थी. पिछले महीने दूर-दराज के इलाकों में शादी का निमंत्रण पत्र बांट दिए गए थे और सारी तैयारियां भी हो गई थीं. हालांकि, हाईवे बंद होने के कारण डीलर शादी की दावत के लिए मटन उपलब्ध नहीं करा सका.
इलाके में बाहरी आपूर्ति बाधित होने के बाद, उन्होंने और ऐसे ही दर्जनों परिवारों ने अपने विवाह समारोह रद्द कर दिए या स्थगित कर दिए. यहां घाटी में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे बाहरी राज्यों से प्रतिदिन 50 ट्रक पशुधन (500 भेड़ें) आते हैं.
जम्मू-कश्मीर में मटन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खजीर मोहम्मद रेगू ने कहा कि वे इस समय बिल्कुल ही असहाय हैं. क्योंकि 100 से ज़्यादा पशुधन ट्रक एक हफ़्ते से रास्ते में फंसे हुए हैं.
उन्होंने बताया कि एक दिन पहले लगभग 300 भेड़ों को कीचड़ और पहाड़ों से होते हुए 20 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर राजमार्ग पर घाटी में लाया गया था. लेकिन उनके अनुसार, ये भेड़ें कुछ परिवारों में कम मात्रा में बांटी गईं.
रेगू ने ईटीवी भारत को बताया कि, वे निकाह के लिए बस कुछ भेड़ें ले गए, लेकिन वाजवान परोसने के कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने आगे कहा, "हमने उन परिवारों से अनुरोध किया जिन्होंने मटन बुक किया था वे शादियां सादगी से करें. कई लोग हमारे अनुरोध मान भी रहे हैं, लेकिन 210 से ज़्यादा परिवारों ने अपनी शादियां रद्द कर दी हैं. वे वाजवान परोसे बिना शादियां नहीं कर सकते थे.
शादी में मटन से बने स्वादिष्ट दर्जन भर या उससे भी ज़्यादा व्यंजन, वाजवान, परोसने के लिए, परिवार भारी मांग के कारण महीनों पहले ही डीलरों से मटन की आपूर्ति बुक कर लेते हैं. मटन की मात्रा मेहमानों की संख्या के अनुसार कम से कम दो क्विंटल मटन परोसी जाती है.
रेगू ने बताया कि इस क्षेत्र में सालाना 60 हजार टन मटन की खपत होती है. जिसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपये है. जबकि शादियों में 1500 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मटन खाया जाता है.
डाउनटाउन के दिहाड़ी मजदूर इश्तियाक अहमद, जिनके भाई की इसी हफ़्ते श्रीनगर में शादी हुई है, के लिए यह बचत करने का एक दुर्लभ अवसर था.उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे समारोह के लिए 2.5 क्विंटल मटन बुक किया था, जिसकी लागत लगभग दो लाख रुपये थी.
अहमद ने आगे कहा, "लेकिन हमने समारोह रद्द कर दिया और केवल कुछ करीबी रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया. इससे हम कर्ज़ के बोझ से बच गए क्योंकि सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण वाजवान परोसे बिना कोई बच नहीं सकता.
लेकिन शादियों के कैंसिल होने का असर शेफ और वेडिंग प्लानर समेत अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है. श्रीनगर के डाउनटाउन में एक प्रमुख शेफ़ परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शरीफ़ खान ने कहा कि मटन की कमी ने उनके ऑर्डर और कमाई पर असर डाला है.
उनके अनुसार, प्रत्येक क्विंटल मटन के लिए एक शेफ़ 15,000 से 25,000 या उससे भी ज़्यादा चार्ज करता है. खान ने कहा कि अगर घाटी मटन उत्पादन में आत्मनिर्भर होती तो इस संकट को टाला जा सकता था और शादियों के कैंसिल होने से बड़ी संख्या में परिवारों की कमाई पर असर नहीं पड़ता.
एक वेडिंग प्लानर ने कहा कि उन्हें रद्द हुई शादियों को फिर से शेड्यूल करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि अगले महीने तक उनके पास कोई खाली दिन नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जिन परिवारों ने अपनी शादियां रद्द कर दी थीं, वे नवंबर में पड़ने वाली ठंड के कारण अक्टूबर से पहले शादियां करना चाहते थे. हमने उनसे अगले साल के लिए टालने का अनुरोध किया, लेकिन वे अभी तक नहीं माने हैं."
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जाविद टेंगा ने कहा कि राजमार्ग के लंबे समय से बंद रहने के कारण घाटी में खाद्यान्नों की कमी हो रही है.
राजमार्ग की बहाली पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "अगर मुगल रोड (राजौरी-पुंछ के रास्ते कश्मीर को जोड़ने वाली) जैसी वैकल्पिक सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल नहीं किया गया, तो संकट और गहरा जाएगा. शादियां रद्द होने से सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस पर निर्भर हैं."
