ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू हाईवे लगातार बंद रहने से कश्मीर घाटी में मटन की किल्लत बढ़ी, दर्जनों शादियां कैंसिल

कश्मीर में शादियां के मौसम में बहु-व्यंजन वाला वाजवान एक सामाजिक रिवाज ( ETV Bharat )

श्रीनगर: कश्मीर में शादियां रस्मों और परंपराओं से भरी होती हैं. इसमें बहु-व्यंजन वाला वाजवान एक सामाजिक रिवाज है. हालांकि, इस समय मटन की भारी कमी इस खास मौके के जश्न में खलल डाल रही हैं. ऐसे में दर्जनों शादियां कैंसिल हो रही हैं.

कई परिवार एक अजीब सी दुविधा में फंस गए हैं. उनके पास दूल्हा-दुल्हन और मेहमान तो हैं उनके पास मटन की भारी कमी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण एक हफ्ते से माल की आपूर्ति नहीं हो रही है. एक तरह से बाढ़ और बारिश ने नाकेबंदी जैसी स्थिति पैदा कर दी है. इस कारण से कई शादियां सिर्फ और सिर्फ मटन के कारण रद्द हो रही हैं.

कश्मीरी शादियों में बहु-व्यंजन वाला वाजवान (ETV Bharat)

खतरनाक पहाड़ों और सुरंगों से होकर गुजरने वाला 250 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग घाटी को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला रणनीतिक मार्ग है. लेकिन अगस्त के अंत में जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से, पशुओं सहित माल से लदे सैकड़ों ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं.

श्रीनगर में फारूक अहमद की बेटी की शादी 7 सितंबर को होने वाली थी. वे भी मटन की बड़ी खेप का इंतजार कर रहे हैं. उनका कहना है कि, उन्होंने डीलर से पहले ही पांच क्विंटल मटन बुक करा लिया था. उन्होंने इसके लिए मई में एक टोकन राशि भी दे दी थी. पिछले महीने दूर-दराज के इलाकों में शादी का निमंत्रण पत्र बांट दिए गए थे और सारी तैयारियां भी हो गई थीं. हालांकि, हाईवे बंद होने के कारण डीलर शादी की दावत के लिए मटन उपलब्ध नहीं करा सका.

इलाके में बाहरी आपूर्ति बाधित होने के बाद, उन्होंने और ऐसे ही दर्जनों परिवारों ने अपने विवाह समारोह रद्द कर दिए या स्थगित कर दिए. यहां घाटी में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे बाहरी राज्यों से प्रतिदिन 50 ट्रक पशुधन (500 भेड़ें) आते हैं.

जम्मू-कश्मीर में मटन डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खजीर मोहम्मद रेगू ने कहा कि वे इस समय बिल्कुल ही असहाय हैं. क्योंकि 100 से ज़्यादा पशुधन ट्रक एक हफ़्ते से रास्ते में फंसे हुए हैं.

उन्होंने बताया कि एक दिन पहले लगभग 300 भेड़ों को कीचड़ और पहाड़ों से होते हुए 20 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर राजमार्ग पर घाटी में लाया गया था. लेकिन उनके अनुसार, ये भेड़ें कुछ परिवारों में कम मात्रा में बांटी गईं.

रेगू ने ईटीवी भारत को बताया कि, वे निकाह के लिए बस कुछ भेड़ें ले गए, लेकिन वाजवान परोसने के कार्यक्रम रद्द कर दिए. उन्होंने आगे कहा, "हमने उन परिवारों से अनुरोध किया जिन्होंने मटन बुक किया था वे शादियां सादगी से करें. कई लोग हमारे अनुरोध मान भी रहे हैं, लेकिन 210 से ज़्यादा परिवारों ने अपनी शादियां रद्द कर दी हैं. वे वाजवान परोसे बिना शादियां नहीं कर सकते थे.

शादी में मटन से बने स्वादिष्ट दर्जन भर या उससे भी ज़्यादा व्यंजन, वाजवान, परोसने के लिए, परिवार भारी मांग के कारण महीनों पहले ही डीलरों से मटन की आपूर्ति बुक कर लेते हैं. मटन की मात्रा मेहमानों की संख्या के अनुसार कम से कम दो क्विंटल मटन परोसी जाती है.