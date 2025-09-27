ETV Bharat / bharat

आपराधिक कानून की मशीनरी का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं, यूपी में जालसाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, "कार्यवाही रद्द करने से इनकार करके उच्च न्यायालय ने भजन लाल और ऊपर उल्लिखित बाद के प्राधिकारियों के मामले में निर्धारित अनुपात को लागू करने में विफल होकर कानूनी रूप से खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है, जो समान रूप से मानते हैं कि आपराधिक कानून के तंत्र का दुरुपयोग दीवानी विवादों को निपटाने या प्रतिशोध लेने के लिए नहीं किया जा सकता."

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा पहले ही वैध कार्यवाही शुरू कर दिए जाने के बाद, एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज करना, दुर्भावना के अनुमान को पुष्ट करता है.

पीठ ने कहा, "उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि ऋण राशि के पुनर्भुगतान और दस्तावेजों के निष्पादन में कथित जबरदस्ती से संबंधित यह विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है. धोखाधड़ी या जालसाजी के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं होते हैं."

पीठ ने इसी तरह, इंद्र मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य (2008) मामले में भी इस बात पर जोर दिया था कि आपराधिक अभियोजन को उत्पीड़न या निजी प्रतिशोध के साधन के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

पीठ ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम मेसर्स एनईपीसी इंडिया लिमिटेड (2006) मामले में यह माना गया था कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल वाणिज्यिक या संविदात्मक मामलों में हिसाब-किताब बराबर करने के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता और इस तरह का दुरुपयोग प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाता है.

पीठ ने जोर देकर कहा कि इस न्यायालय ने अपने कई फैसलों में दीवानी विवादों को आपराधिक कार्यवाही में बदलने की प्रवृत्ति की निंदा की है.

पीठ ने कहा कि यह मामला भजन लाल (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1992 में दिया गया एक निर्णय) की श्रेणी (1) और (7) के अंतर्गत आता है. अर्थात्, जहां आरोपों से किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं होता है, और जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से किसी गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई हो. पीठ ने कहा, "इस तरह के अभियोजन को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और परिणामस्वरूप, धारा 482 सीआरपीसी के तहत वारंट रद्द किया जा सकता है."

यह फैसला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सुनाया. पीठ ने 24 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि अगर आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तो भी वे स्पष्ट रूप से ऋण और पुनर्भुगतान से संबंधित एक वाणिज्यिक/संविदात्मक लेनदेन से उत्पन्न हुए हैं, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक निवासी के खिलाफ दो दशक से भी ज़्यादा पुराने जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले को खारिज करते हुए कहा है कि आपराधिक कानून की मशीनरी का दुरुपयोग दीवानी विवादों को निपटाने या बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता.

पीठ ने कहा कि जो संचयी सिद्धांत उभर कर आते हैं, वे हैं: हालांकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र असाधारण है और इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उन मामलों में हस्तक्षेप करे, जहां आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, या जहां विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और उसे कृत्रिम रूप से आपराधिक रंग दिया गया है. पीठ ने कहा, "इसके विपरीत, जहां तथ्य के विवादित प्रश्न उठते हैं, जिन पर निर्णय की आवश्यकता होती है, वहां मामले को सामान्यतः मुकदमे की ओर बढ़ना चाहिए."

सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर, 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द करने का निर्णय लिया. पीठ ने 2003 की प्राथमिकी और अप्रैल 2003 के परिणामी आरोपपत्र को, जो निचली अदालत में लंबित थे, रद्द कर दिया. पीठ ने अंकुल सिंह द्वारा दायर अपील पर यह निर्णय सुनाया. इसमें उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था. इसमें आरोपपत्र के साथ-साथ 2003 की प्राथमिकी से उत्पन्न परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.

अपीलकर्ता के अनुसार, उनके पिता नेत्रपाल सिंह ने अगस्त, 2000 में एक पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा अकील हुसैन नामक व्यक्ति से, ग्राम शेरपुर माफ़ी, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में स्थित 8.592 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी.

खरीद के बाद, अपीलकर्ता के पिता ने संपत्ति का अपने पक्ष में दाखिल-खारिज के लिए आवेदन किया। विक्रेता अकील हुसैन ने तहसीलदार के समक्ष कोई आपत्ति नहीं जताई. हालांकि, बिलारी के शहर इमाम ने संपत्ति हड़पने के दुर्भावना से, यह आरोप लगाते हुए आपत्तियां दायर कीं कि भूमि का उपयोग कुर्बानी के लिए किया जा रहा था. तहसीलदार, बिलारी ने 19 अप्रैल, 2001 के आदेश द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता के पिता के पक्ष में दाखिल-खारिज का निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि अभिलेखों से पता चलता है कि थोड़े ही समय में, अपीलकर्ता के विरुद्ध 8 प्राथमिकियां दर्ज की गईं.

पीठ ने कहा कि वर्तमान प्राथमिकी में आरोपों का मूल यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता से 2,00,000/- रुपये के ऋण के लिए संपर्क किया, लेकिन कथित तौर पर उसे केवल 1,40,000/- रुपये ही दिए गए.

पीठ ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त लेनदेन के संबंध में, शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाले एक भूखंड के संबंध में दिनांक 09.11.1998 को एक विक्रय समझौता किया गया था और अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से तीन चेक प्राप्त किए थे, जो प्रस्तुत करने पर धन की कमी के कारण अनादरित हो गए थे. पीठ ने कहा कि यदि इन्हें पूरी तरह से स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी ये आरोप, सर्वोत्तम रूप से, एक दीवानी विवाद का खुलासा करते हैं और प्रथम दृष्टया कथित आपराधिक अपराधों के आवश्यक तत्व नहीं हैं.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि अपीलकर्ता ने उसे 2 लाख रुपये के ऋण का केवल एक हिस्सा देने के बाद एक भूखंड बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और उसे चेक जारी करने के लिए मजबूर किया जो बाद में बाउंस हो गए. सिंह ने प्रस्तुत किया कि यह शिकायत उनके द्वारा पहले दर्ज किए गए धोखाधड़ी के एक मामले का "प्रतिवाद" थी, जिसमें उसी शिकायतकर्ता को गिरफ्तार किया गया था.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी, अर्थात् एन.आई. की धारा 138 के तहत एक शिकायत. एन.आई. कोर्ट, मुरादाबाद के समक्ष अधिनियम, साथ ही 2002 में एफआईआर, जिसमें शिकायतकर्ता को स्वयं गिरफ्तार किया गया था.