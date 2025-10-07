ETV Bharat / bharat

माड़ डिवीजन ने हथियार छोड़कर 15 अक्टूबर को सरेंडर की लिखी चिट्ठी, एसपी ने कहा-स्वागत

बस्तर: जैसे जैसे मार्च 2026 पास आ रहा है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. 2 अक्टूबर को बीजापुर में 103 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया था. अब अबूझमाड़ की माड़ डिविजनल कमेटी ने एक पर्चा जारी किया है और आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर की है. पत्र में लिखा गया है कि 15 अक्टूबर को माड़ डिवीजन के माओवादी सरेंडर करेंगे.

नक्सलियों के सरेंडर की चिट्ठी पर बीजापुर एसपी का बयान: नक्सलियों के समर्पण की चिट्ठी पर बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है. उन्होंने कहा-" मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है. माओवादी यदि हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है."

अमित शाह की नक्सलियों और बस्तर के युवाओं से अपील: बता दें 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा की रस्म मुरिया दरबार में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से एक बार फिर कहा था कि वे अपने हथियार डाल दें. जो सरेंडर करेगा उसको 50 हजार रुपये के साथ अन्य सुविधाएं दी जाएगी.